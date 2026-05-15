Perú se posiciona entre los mercados más dinámicos de América Latina en transformación digital, impulsado por banca, telecomunicaciones y gobierno. Además de Perú, países como México y Colombia muestran un comportamiento similar en adopción tecnológica. (Foto: Freepik)
Perú se posiciona entre los mercados más dinámicos de América Latina en transformación digital, impulsado por banca, telecomunicaciones y gobierno. Además de Perú, países como México y Colombia muestran un comportamiento similar en adopción tecnológica. (Foto: Freepik)
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Giancarlos Torres
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ATLANTA.- El mercado tecnológico en América Latina mantiene un ritmo de expansión sostenido de doble dígito, en un rango de entre 10% y 12% anual, de acuerdo con estimaciones de International Data Corporation. Este crecimiento está impulsado por la aceleración de la transformación digital, la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de las empresas de mejorar eficiencia y productividad.

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