En este contexto, Red Hat afirma que la región atraviesa un cambio estructural en la forma en que las compañías adquieren capacidades tecnológicas, con un foco creciente en eficiencia, automatización y modernización. “Las empresas reconocen que hoy necesitan nuevas competencias digitales”, señaló Javier Cordero, vicepresidente para América Latina (Norte) de la firma, en entrevista con Gestión en el marco del Red Hat Summit 2026.

El ejecutivo destacó que el mercado no solo crece, sino que está en plena reconfiguración, donde países como México, Colombia y Perú muestran un comportamiento similar en adopción tecnológica.

Perú dentro del crecimiento regional

En el caso peruano, la dinámica no se aleja de la tendencia regional. El país también crece a doble dígito, con fuerte tracción en sectores como banca, seguros, telecomunicaciones y sector público.

“Perú es uno de los países que está empujando ese crecimiento”, sostuvo Cordero, al remarcar que la región muestra un apetito generalizado por mayor eficiencia operativa y productividad.

Uno de los principales focos de transformación se concentra en la banca, que sigue siendo el sector más dinámico en adopción de tecnologías avanzadas, junto con telecomunicaciones y sector público.

Javier Cordero, vicepresidente para América Latina (Norte) de Red Hat, afirmó que la región crece a doble dígito impulsada por inteligencia artificial, automatización y soberanía digital. Foto: Red Hat.

Eficiencia, automatización y soberanía digital

El mercado está siendo redefinido por tres vectores: inteligencia artificial, automatización y soberanía digital. Este último concepto se ha vuelto clave para las empresas que buscan reducir dependencia tecnológica y diversificar proveedores.

“La inteligencia artificial está cambiando las reglas del juego, mientras que la automatización se vuelve indispensable para mantener sistemas actualizados y eficientes”, explicó Cordero.

Partners y modelo de negocio

En el norte de América Latina (NOLA), que incluye Perú y Bolivia, cerca del 80% de los ingresos de Red Hat proviene de canales indirectos.

Esto responde a la necesidad de especialización por industria y cobertura geográfica. “Es imposible tener expertos en todos los sectores. Por eso trabajamos con partners especializados en banca, telecomunicaciones o retail”, indicó el ejecutivo.

Talento: el principal riesgo del sector

El principal riesgo para la expansión tecnológica no es económico ni político, sino la falta de talento especializado.

“Si no se desarrolla rápidamente el expertise necesario, el principal freno será la disponibilidad de personas capacitadas”, advirtió Cordero.

Aun así, el ejecutivo sostuvo que América Latina mantiene resiliencia frente a la incertidumbre macroeconómica, lo que sostiene la inversión tecnológica.

Perú: agilidad como prioridad

Para Martha Ardila, directora general de Red Hat en Perú, el país destaca por la combinación entre conocimiento local y prácticas globales.

“Me he encontrado con una gran apertura de los clientes peruanos”, señaló, destacando la participación de bancos importantes en proyectos de transformación.

Según la ejecutiva, banca, telecomunicaciones y sector público concentran la mayor inversión tecnológica, con proyectos de gran escala.

Un cambio clave es que hoy la prioridad no es la reducción de costos, sino la agilidad.

“Lo que más pesa hoy es la agilidad. No es tanto cuántas personas reduces, sino cuánto tiempo te demoras en transformar un proceso”, indicó.

Nube híbrida e IA en Perú

La nube híbrida se ha convertido en un eje central de la estrategia digital en el país. Su demanda creció 600% en cinco meses, impulsada por proyectos con mayor nivel de adopción.

“Cuando ven que hay adopción, el conocimiento se integra a la empresa y genera confianza”, explicó Ardila.

En paralelo, las empresas avanzan simultáneamente en modernización de infraestructura e inteligencia artificial, procesos cada vez más conectados.

“Todos los clientes están probando, entrenándose o definiendo casos de uso de IA”, afirmó.

Martha Ardila, directora general de Red Hat en Perú, señaló que la demanda de nube híbrida creció 600% en pocos meses y que hoy las empresas priorizan agilidad sobre reducción de costos. Foto: Red Hat.

Red Hat destaca, además, que Perú presenta un nivel de madurez tecnológica superior al de otros mercados de la región.

“No hay rezago tecnológico como en otros países”, señaló Ardila, quien resaltó la calidad de profesionales locales y socios tecnológicos.

IA empresarial: de asistentes a agentes

Victoria Martínez, especialista en inteligencia artificial de Red Hat, explicó que el mercado ha evolucionado desde asistentes básicos hacia sistemas agénticos capaces de automatizar procesos completos.

“El impacto real de la IA se ve cuando automatizamos procesos complejos con múltiples agentes”, indicó.

Esto está llevando a las empresas a replantear sus modelos de negocio, no solo buscando eficiencia, sino creación de nuevos servicios.

Frenos a la adopción de IA

Los principales obstáculos son incertidumbre tecnológica, costos de escalamiento y falta de talento.

“Hay falta de control sobre resultados, consumo de recursos e implicancias económicas”, explicó Martínez.

“El riesgo es quedar afuera. El que no adopta IA, queda atrás”, advirtió.

Victoria Martínez, Gerente de Desarrollo de Negocios en Analítica Avanzada/IA en Red Hat, sostuvo que las empresas están evolucionando desde asistentes básicos hacia sistemas agénticos capaces de automatizar procesos complejos. Foto: Red Hat.

Perú en adopción de IA

El país se encuentra entre los más avanzados de la región en banca y telecomunicaciones en adopción de IA.

Además, cuenta con regulación local de inteligencia artificial aprobada recientemente, lo que reduce incertidumbre y facilita la experimentación.

Se observan casos de uso en automatización de atención al cliente, optimización de servicios públicos y eficiencia operativa.

En conjunto, los ejecutivos coinciden en que América Latina atraviesa una fase de crecimiento sostenido y transformación estructural, donde la inteligencia artificial, la nube híbrida y la automatización redefinen el modelo de negocio de las empresas.

Perú destaca por su dinamismo en banca y telecomunicaciones, su adopción acelerada de IA y nube híbrida, y un ecosistema tecnológico que se ubica entre los más competitivos de la región.