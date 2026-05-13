Las amenazas principales serán el ransomware industrializado, que ya muestra un incremento del 389% en víctimas a nivel global. Foto composición Mía Ríos para Gestión
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Mía Ríos
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El último año Perú registró la cifra masiva de 1.7 billones de intentos de ciberataques. La tendencia para el 2026 es una reducción drástica en los tiempos de ejecución, donde su velocidad define el riesgo. El Reporte de Panorama de Amenazas 2026 de Fortinet, alerta que este año se verá una aceleración industrializada del cibercrimen.

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