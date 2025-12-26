El avance acelerado de la inteligencia artificial (IA) ha permitido crear imitaciones casi perfectas de rostros y voces humanas, abriendo la puerta a una ola de fraudes basados en deepfakes que ya están dejando víctimas en el Perú, Latinoamérica y el mundo.

Un estudio de Kaspersky indica que el 75% de peruanos desconoce qué es un deepfake; en tanto, Deloitte estima que la IA generativa podría causar pérdidas por fraude de hasta US$ 40,000 millones para el 2027, solo en Estados Unidos.

“El crecimiento del deepfake está llevando a que dejemos de confiar en lo que vemos y escuchamos. Por eso la prueba de vida se ha convertido en un escudo digital indispensable que garantiza que quien está al otro lado de la pantalla es una persona real y no una imagen manipulada. Es la base para proteger la identidad de los usuarios”, explica Alberto Juárez, vicepresidente global de identidad digital y servicios de confianza en Sovos.

Cabe mencionar que, cerca del 62% de los ciberataques en Perú se dan por medio de campañas de phishing, un tipo de ciberataque en el que los atacantes se hacen pasar por fuentes de confianza para robar información confidencial.

Fabiana Ramírez, security researcher de ESET, comentó que este panorama no se debe necesariamente a la sofisticación del ataque, sino que muchas veces es por el descuido o la poca seguridad de las personas en cuánto a sus dispositivos.

“En gran parte, los ataques de phishing se dan por la desactualización de las computadoras, al no contar con un software que pueda detectarlos. Perú tiene un gran problema de actualización de antivirus, ya que hay mucha piratería. A ello se le suma que hay muchos usuarios, por eso es que el país registra altas vulnerabilidades”, aclaró.

Cifras

De acuerdo con el ESET Security Report 2025, un 27% de empresas reconocen haber sufrido ciberataques. En tanto, un 20% señaló haber sido víctima de secuestro de información, filtración o destrucción. Por otra parte, el 32% dice que no puede afirmar si sufrió o no un ciberataque.

Para Fabiana Ramírez, esta cifra hace considerar que hay organizaciones hoy en día que no cuentan con tecnología suficiente para detectar si han sido afectadas por cibercriminales.

En ese sentido, comentó que, más allá del impacto económico, la reputación de la empresa también se ve vulnerada, lo cual se traduce en la pérdida de confiabilidad del cliente. Asimismo, puede verse afectada información valiosa de la organización, lo cual impacta en su operatividad.

Recomendaciones para protegerse de los deepfakes

Alberto Juárez señala que en los próximos cinco años, el conocimiento sobre los deepfake crecerá en la región, no solo por su popularidad en redes sociales, sino porque cada vez serán más utilizados en fraudes. Esto hará que la prueba de vida se convierta en un estándar en sectores como la banca, la salud y la educación.

En ese marco, recomienda estas acciones para no ser la próxima víctima de suplantación de identidad y fraudes de deepfake:

1. Verifica antes de confiar:

Si un video o mensaje te parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente no lo sea. Busca siempre la fuente original y contrasta la información en medios confiables o sitios oficiales antes de compartirla o actuar en base a ella.

2. Protege tu imagen en redes sociales:

Evita publicar fotos, videos y audios en exceso. Cuanta más información personal haya disponible, más fácil será que otros la usen para crear un deepfake convincente.

3. Aprende a utilizar herramientas de verificación:

Existen plataformas gratuitas como InVID, FotoForensics o la búsqueda inversa de imágenes en Google que permiten detectar si un contenido ha sido alterado o ya circuló antes con otro contexto.

4. Mantén tu software y apps actualizados:

Muchas soluciones de seguridad lanzan actualizaciones para mejorar la detección de fraudes. No pospongas estas actualizaciones; son clave para proteger tus dispositivos.

5. Informa y educa a quienes te rodean:

Habla sobre los deepfakes con tu familia, amigos y colegas. Mientras más personas entiendan el problema, menos probable será que caigan en estafas o difundan contenido falso.

6. No envíes dinero sin verificar la identidad:

Si alguien te pide dinero por mensaje, llamada o videollamada (incluso si parece un conocido o famoso) verifica la identidad por otro canal antes de hacer cualquier transferencia.

7. Utiliza proveedores con experiencia probada:

Si tienes una empresa, trabaja con compañías o plataformas que tengan trayectoria comprobada en seguridad digital e identidad. Revisa sus certificaciones, casos de éxito y opiniones de clientes. Un proveedor confiable invierte constantemente en tecnología para detectar fraudes y proteger tu información.

Los deepfakes ya no son una curiosidad tecnológica: son una amenaza real que evoluciona más rápido que la capacidad de respuesta de las instituciones. Frente a ello, los desafíos para el Perú y la región están en elevar la alfabetización digital de la ciudadanía y adoptar sistemas de autenticación robustos que mantengan a salvo la identidad de las personas.