Dólar. (Foto: Joel Alonzo/gec)
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Redacción Gestión
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El lunes 15 de junio, el dólar en Perú comenzó el día con un descenso, en medio de expectativas de una mayor estabilidad económica global y un menor nerviosismo en los mercados ha restado impulso al billete verde durante las últimas horas.

Durante el año en curso, el dólar ha registrado un aumento acumulado del 0.77% en comparación con su última cotización de 2025, que fue de S/ 3.364.

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¿Cuánto está el precio del dólar en el mercado paralelo?

En el mercado paralelo o las principales casas de cambio el dólar se compra a S/ 3.403 y se vende a S/ 3.323, según datos del portal cuantoestaeldolar.pe.

Asimismo, la cotización promedio en el mercado bancario se coloca en S/ 3.475 a la compra y S/ 3.410 a la venta.

Tipo de cambio. (Foto: GEC)
Tipo de cambio. (Foto: GEC)

¿Cómo está el dólar a nivel global?

A nivel internacional, el dólar muestra cierta debilidad frente a las principales monedas luego de que disminuyera la demanda por activos refugio, favoreciendo a las divisas de mercados emergentes.

La expectativa de una mayor estabilidad económica global y un menor nerviosismo en los mercados ha restado impulso al billete verde durante las últimas horas.

En cuanto a las bolsas latinoamericanas, el panorama es positivo. Los mercados de la región continúan beneficiándose del buen desempeño de las materias primas, el renovado interés de los inversionistas por los mercados emergentes y un entorno internacional más favorable para los activos de riesgo. Países como Perú, Chile y Argentina se mantienen entre los mercados con mejor rendimiento en lo que va del año.

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