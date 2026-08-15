Según explicó, la medida busca preservar la continuidad de las actividades productivas y reducir los cortes que generan los días no laborables a mitad de semana.

El traslado de los feriados que caigan entre martes y jueves hacia los lunes desde 2027 podría generar un mayor movimiento en actividades vinculadas al turismo y la recreación. Sin embargo, la medida también abrió un debate sobre cuánto de ese mayor consumo podría compensar la producción que se dejaría de realizar durante los días no laborables.

Para el economista Javier Zúñiga, el efecto sobre la economía sería reducido. “Es muy pequeño y poco significativo”, señaló al evaluar el impacto de la medida sobre el Producto Bruto Interno (PBI). Su estimación apuntó a que el efecto no llegaría a 0.2% o 0.3%.

Zúñiga consideró que el principal efecto sería una redistribución del consumo dentro del país, más que la generación de nueva actividad económica. En ese sentido, cuestionó que el impulso al turismo interno pudiera compensar el valor económico de un día de trabajo.

“El mayor consumo que generan estos fines de semana largos no compensaría la producción que se deja de realizar durante el feriado”, indicó a Gestión.

No obstante, una lectura más favorable planteó Jorge Guillén, profesor asociado del área de Finanzas de ESAN Graduate School of Business. Si bien reconoció que existe un dilema entre impulsar el consumo y sacrificar parte de la producción, consideró que el mayor gasto asociado al turismo podría contribuir positivamente a la actividad económica.

“En lo personal es mayor gasto, pero eso podría estar ayudando a reactivar la economía”, sostuvo Guillén.

El economista explicó que, entre los componentes de la demanda agregada —consumo, inversión, gasto de gobierno y sector externo—, el consumo era el que venía mostrando mayor dinamismo, por lo que una mayor actividad turística podría contribuir a sostener la economía mientras los otros componentes se recuperaban.

Guillén también señaló que el beneficio no se limitaría al turismo. Desde el lado de la oferta, identificó oportunidades para sectores como restaurantes, hotelería, servicios y comercio, que podrían recibir una mayor demanda durante los fines de semana largos.

Además, consideró que trasladar un feriado a un día que permita formar un fin de semana largo podía ser favorable frente a mantenerlo a mitad de semana, aunque también sostuvo que Perú debería evaluar una reducción del número total de feriados.

Turismo sí tendría una oportunidad

El escenario es distinto para la industria turística. La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) indicó que convertir los feriados aislados en fines de semana largos puede incentivar los viajes internos y elevar el consumo en los destinos.

Maritza Montero, vicepresidenta de Canatur, señaló que todavía no existe una estimación oficial cerrada sobre cuánto crecería el flujo turístico en 2027. Sin embargo, el gremio considera razonable trabajar con un escenario de alrededor de 6% de incremento en el flujo turístico asociado a los feriados, siempre que la medida sea acompañada por promoción, conectividad, seguridad y una oferta turística preparada.

Como referencia, los feriados largos recientes han movilizado entre 936,000 y 1.9 millones de turistas internos, con impactos económicos de entre US$130 millones y US$254 millones, según estimaciones y reportes de Mincetur citados por Canatur.

Uno de los ejemplos es el feriado del 1 de mayo, que movilizó a más de 955,000 turistas, generó un impacto de unos US$136 millones, registró una permanencia promedio de tres noches y un gasto cercano a S/500 por persona.

Turistas. Foto: Gobierno.

¿Cuántos viajes adicionales podría generar?

Si se toma como referencia un feriado de unos 950 mil viajes, un crecimiento de 6% implicaría aproximadamente 57 mil viajes adicionales por cada fecha que logre convertirse efectivamente en un fin de semana largo.

En feriados de mayor escala, como Semana Santa o Fiestas Patrias, Canatur estimó que el potencial podría superar los 110 mil viajes adicionales.

Sin embargo, el propio gremio advirtió que estas cifras representan una oportunidad de crecimiento y no una garantía de nuevos viajes. Una parte de las personas podría simplemente adelantar o reprogramar desplazamientos que ya tenía previstos.

“No sería correcto afirmar que todo el movimiento adicional de los feriados será necesariamente nuevo”, explicó Montero.

La clave, por tanto, estará en cuánto consumo adicional se genere y cuánto de ese gasto termine formalmente en hoteles, restaurantes, transporte y otros servicios turísticos.

Hoteles, restaurantes y transporte serían los principales beneficiados

Entre las actividades que podrían captar mayor demanda figuran hospedajes, restaurantes, transporte terrestre e interprovincial, agencias de viajes, guías, operadores locales, artesanos, comercios y actividades recreativas.

Según Canatur, el efecto se distribuiría a través de toda la cadena turística: un visitante que llegara a un destino generaría ingresos no solo para el alojamiento, sino también para restaurantes, transportistas, operadores, guías y comercios locales.

El economista Jorge Guillén coincidió en que el sector servicios sería uno de los principales beneficiados. En su análisis, restaurantes, turismo, hotelería y comercio podrían recibir una mayor demanda durante los fines de semana largos.

De otro lado, Zúñiga reconoció que podría existir un mayor consumo si los feriados estuvieran acompañados de ofertas y programas turísticos atractivos. Sin embargo, insistió en que el impacto sería reducido frente al valor de la producción que se deja de realizar.

Feriados en lunes: ¿más efectivo que viernes?

Canatur consideró que trasladar los feriados al lunes podría ser incluso más favorable para el turismo que hacerlo al viernes.

El argumento es que una parte de los trabajadores labora los sábados. Por ello, un viernes feriado no necesariamente genera un descanso de tres días para todos. En cambio, un lunes permite unir el domingo con el día adicional y facilita realizar viajes desde el sábado por la tarde o noche.

Entre los destinos que podrían captar mayor demanda desde Lima figuran Ica, Lima Provincias, Junín, Áncash, Ayacucho y Paracas. En el norte aparecen La Libertad, Lambayeque, Piura y Cajamarca; mientras que en el sur se encuentran Arequipa, Cusco y Puno.

Isla de los Uros en el lago Titicaca, Puno.

El riesgo: que el turismo no sea realmente incremental

Uno de los puntos centrales del debate económico es determinar si el gasto generado por los feriados largos representa nuevo consumo o simplemente una redistribución del gasto que los hogares ya tenían previsto realizar.

Zúñiga consideró que una parte importante del turismo familiar responde a periodos vacacionales previamente programados y no necesariamente a feriados adicionales.

Guillén, en cambio, señaló que sí podría existir un mayor gasto y que este podría ayudar a reactivar la economía, aunque reconoció que la medida implicaba sacrificar parte de la producción.

Canatur también reconoció este riesgo. Por ello, plantea que durante 2027 se mida el efecto real de la medida y se diferencie entre viajes adicionales y viajes redistribuidos, además de evaluar el gasto turístico incremental, la ocupación hotelera, el empleo y los ingresos regionales.

Ambos economistas coinciden: hay demasiados feriados

Pese a sus diferencias sobre el impacto económico del traslado, Zúñiga y Guillén coincidieron en un punto: Perú tiene un número elevado de feriados y debería evaluar una reducción.

Zúñiga consideró que, desde una perspectiva estrictamente económica, reducir el número de días no laborables sería más efectivo que simplemente trasladarlos. Mientras que Guillén también señaló que “hay demasiados” feriados y que podría reducirse su cantidad.

Así, el cambio del calendario plantearía un dilema entre dos objetivos: generar mayor consumo mediante el turismo interno y reducir las interrupciones en la producción.

Para Canatur, el traslado podría generar una oportunidad de crecimiento del flujo turístico; para Guillén, el mayor consumo podría contribuir a reactivar la economía; mientras que Zúñiga consideró que ese efecto sería demasiado pequeño para compensar la producción que se dejaría de generar.