Feriados en lunes: turismo podría crecer hasta 6%, pero ¿cuánto ganaría la economía? Foto: Generada con IA.
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Isabel Aranda
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El Gobierno anunció la reorganización de los feriados para el2027 con el objetivo de reducir las interrupciones en la semana laboral y evitar un impacto sobre la productividad. En esa línea, el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, informó que los feriados serán trasladados al lunes más cercano.

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