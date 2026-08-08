El último jueves 6 de agosto fue feriado en el Perú, pero este es solo uno de los 16 que se acumulan a lo largo del año. En un contexto de cambio de Gobierno, esta cifra se ha puesto bajo análisis de la opinión pública.

En un primer borrador de proyecto de ley para solicitar la delegación de facultades legislativas, el Gobierno de Keiko Fujimori contempló su revisión: “Modificar el régimen de feriados y reducir su número, con la finalidad de racionalizar su uso y fomentar la productividad”.

Tal fue el impacto del anuncio, que la misma presidenta de la República salió al frente a mencionar que no se reducirían ni aumentarían los feriados, lo que fue secundado por el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Y ahora, en una reciente conferencia de prensa, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, refirió que la estrategia no va por reducir el número de días, sino en moverlos al lunes más cercano.

Sin embargo, mientras la discusión se centró en este punto durante las últimas semanas, lo cierto es que existe un desafío mayor para este Gobierno: reducir la informalidad. Al final del día, los trabajadores en esta condición no disfrutan de los feriados. Lejos de recibir un pago triple, para la gran mayoría un día festivo significa elegir entre no trabajar y perder el ingreso del día, o salir a laborar bajo jornadas más pesadas y sin ninguna protección legal.

Exclusión de millones de trabajadores

La información más reciente, al cierre del primer trimestre, presentó que en el país contaron con trabajo un total de 17.6 millones de personas (considerando desde los 14 años de edad en adelante).

El más reciente informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mostró que el nivel de informalidad es el país es de 69.8%, lo que supondría que, de más de 17 millones de trabajadores, 12.3 millones están bajo este umbral y, en consecuencia, son excluidos de los beneficios de un feriado. Con esto, se asumiría que solo 5.3 millones en el Perú lo gozan.

“La definición propia de un feriado es la del descanso remunerado o, en su defecto, que es pagado con una sobretasa [hasta el equivalente a una triple jornada en el sector privado en algunos casos]”, recordó Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama.

Este es el alcance de los feriados en el país. | Foto: Cesar Bueno @photo.gec

Sin embargo, el análisis debe ir más allá de solo dividir a los trabajadores en formales e informales. Toyama recordó, como primer punto, que del total de personas que cuenta con un trabajo, 9.1 millones (más del 51% del total) son no asalariados.

“En este grupo están los que son independientes, es decir, dueños de empresas, emprendedores, ambulantes, entre otros. Entonces, se parte desde que el 52% de la PEA ocupada no tiene feriado. Si trabaja, por ejemplo, no cobra el triple”, mencionó.

De los 8.5 millones restantes, Toyama indicó que cuatro millones son informales, quedando en la formalidad únicamente 4.5 millones: tres millones de trabajadores pertenecen al sector privado y 1.5 millones al público. Este es el grupo que finalmente podría gozar de los feriados bajo su concepción. Y con esto, realmente quedarían excluidos más de 13 millones de trabajadores del beneficio de un feriado.

Ahora bien, Toyama hizo hincapié en que ciertas circunstancias demandan que se trabaje en feriados, para lo que el sector privado tiene la compensación de hasta un pago triple. Pero esto no se aplica para el ámbito público, es decir, para 1.5 millones de personas.

“A los trabajadores en el Estado no se les paga triple, pues es un régimen distinto al privado. Solo se compensa el día. Entonces, solo te quedaría tres millones de personas que gozan del feriado o les pagan por trabajar”, mencionó.

Al respecto, Toyama mencionó que hay un impacto significativo del actual número de feriados, principalmente, sobre los no asalariados, que son el principal grupo de trabajadores en el país.

Asimismo, cuestionó que en el país prime una política laboral sobre la base del tiempo y no de la productividad. “Cada feriado le cuesta al país 0.2 puntos porcentuales (pp) de crecimiento. Con esto, solo en cinco feriados se perdería hasta un punto de crecimiento porcentual”, refirió.