Culminado el periodo, el usuario pierde el derecho de cobertura y el monto (de lo que tenía ahorrado) pasa a formar parte del FSD. (Foto de archivo: GEC/ Hugo Curotto)
Culminado el periodo, el usuario pierde el derecho de cobertura y el monto (de lo que tenía ahorrado) pasa a formar parte del FSD. (Foto de archivo: GEC/ Hugo Curotto)
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Los peruanos que poseen ahorros en entidades reguladas están cubiertos por el Fondo de Seguro de Depósitos (FSD), ¿cuáles son los límites de esa protección?

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