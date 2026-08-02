Ya no basta con ofrecer una cuenta de ahorros o una tasa de interés atractiva. Foto: Andina/Referencial.
Ya no basta con ofrecer una cuenta de ahorros o una tasa de interés atractiva. Foto: Andina/Referencial.
Únete a nuestro canal
Suscríbete a YouTube
Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Ahorrar suele ser una de las metas financieras más repetidas, pero también una de las más difíciles de cumplir.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.