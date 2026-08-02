Para ayudar a sus clientes a vencer la falta de disciplina, cada vez más entidades financieras en el Perú incorporan mecanismos de ahorro automático que permiten separar dinero sin necesidad de realizar transferencias manuales o tomar la decisión de ahorrar cada mes.

La tendencia comenzó con Wardaditos, del BCP, una herramienta que permite redondear las compras realizadas con tarjeta de débito y destinar el “vuelto” a una bolsa de ahorro.

Además, ofrece otras modalidades, como apartar automáticamente un porcentaje de los ingresos que recibe el cliente o programar depósitos diarios, semanales o mensuales desde montos pequeños.

Por su parte, BBVA cuenta con herramientas como Apartados y Mis Metas, que permiten crear bolsillos digitales para diferentes objetivos, como vacaciones, estudios o la cuota inicial de una vivienda.

El cliente puede programar transferencias automáticas desde su cuenta principal hacia cada meta de ahorro.

En tanto, Interbank ofrece el servicio de Ahorro Automático, orientado principalmente a clientes con Cuenta Sueldo, mediante el cual una parte del depósito mensual se transfiere automáticamente a una cuenta de ahorro o a la Alcancía Virtual, donde el dinero queda separado del saldo disponible para gastos cotidianos.

Estas herramientas responden a principios de economía conductual, disciplina que sostiene que las personas tienden a ahorrar más cuando el proceso requiere el menor esfuerzo posible. Al automatizar el ahorro, se reduce la tentación de gastar el dinero antes de separarlo y se fortalece el hábito de forma gradual.

Especialistas en finanzas personales recomiendan que el monto destinado al ahorro automático sea lo suficientemente pequeño para no afectar el presupuesto mensual, pero constante en el tiempo.

La aparición de estas herramientas también refleja un cambio en la competencia entre entidades financieras. Ya no basta con ofrecer una cuenta de ahorros o una tasa de interés atractiva, sino que buscan diferenciarse mediante funcionalidades digitales que faciliten la creación de hábitos financieros saludables.

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