Una de las medidas planteadas es permitir a menores de 12 años en adelante la apertura y tenencia de cuentas de ahorros bancarias. Jorge Delgado, presidente del Consejo Latinoamericano de Finanzas Inclusivas (Colafi), consideró que el objetivo de esa propuesta es fomentar la educación financiera, de manera que los adolescentes comiencen a entender algunos conceptos y generar, por ejemplo, el hábito del ahorro y un historial en el mercado financiero.

El objetivo del Ejecutivo sería fomentar la educación financiera | Foto: Andina

Ronald Casana, representante del Colegio de Economistas de Lima, refirió que actualmente algunas entidades financieras admiten la apertura de cuentas a menores, por ejemplo, de 16 años o más. Sin embargo, la idea del Ejecutivo sería establecer un estándar aplicable a todo el sistema con ese mínimo de 12 años de edad, mencionó.

Tanto Delgado como Casana pusieron además énfasis en que tanto la apertura como las operaciones de las cuentas de menores de edad deben ser debidamente realizadas en conjunto o con la aprobación del respectivo tutor.

Un dictamen aprobado por la Comisión de Economía del anterior Parlamento propone que los adolescentes puedan a partir de los 16 años usar sus cuentas bancarias. La apertura de las mismas requiere, por única vez, la autorización de quien ejerce la patria potestad, Sin embargo, luego esos menores (de 16 a 18 años) podrán usar su cuenta de forma autónoma y directa.

Medidas de seguridad

Para Casana, una medida que se podría adoptar para evitar que el dinero en esas cuentas de menores de edad pueda ser usado en ítems no autorizados por los tutores, como videojuegos, es que exista siempre un filtro del padre para autorizar la operación.

Es decir, el adolescente puede contar con los accesos a la cuenta de ahorro desde el aplicativo, pero, al momento de efectuar una operación, podría llegar un mensaje al teléfono al padre o madre para que acepte e ingrese, por ejemplo, un tóken.

Menores podrán ir creando un historial en el sistema financiero. Fuente: Andina

En opinión de Delgado, deberán además establecerse límites operativos adecuados, tema a definir por los reguladores, agregó.

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Sin embargo, más allá de los filtros, lo importante es que la persona pueda usar su cuenta de ahorro y se vaya familiarizando con el sistema financiero. De ese modo, en el futuro, podrá gestionar con mayor responsabilidad, por ejemplo, un crédito que se le pueda otorgar, sostuvo Delgado.