Jóvenes en la mira de propuesta del nuevo gobierno. Foto: Andina/Difusión.
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Guillermo Westreicher Herrera
mailGuillermo Westreicher Herrera

Recientemente, se filtró un borrador sobre el pedido de facultades legislativas que planea solicitar pronto el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿cuál es una de las propuestas más llamativas que atañe al sistema financiero?

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