La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando infracciones vinculadas a los sistemas financiero, seguros, pensiones, conducta de mercado y riesgos, ¿qué se ha dispuesto?

La norma publicada hoy incorpora nuevas infracciones consideradas muy graves, especialmente en temas de ciberseguridad, seguridad de la información y conducta de mercado, vinculadas a modificaciones recientes en normas sobre dichas materias.

Uno de los principales cambios establece que será una infracción muy grave que las entidades no protejan adecuadamente su información frente a incidentes de seguridad. Eso incluye casos en los que se produzcan pérdidas, robos o alteraciones de datos confidenciales, así como fraudes que afecten a los clientes.

La SBS ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) (Foto: Andina)

Además, se aprueban ajustes en las reglas relacionadas con la intermediación de seguros, los procesos de nulidad de afiliación al sistema privado de pensiones (SPP) y los pagos anticipados de créditos.

La modificación normativa permitirá que la SBS cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados.

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Además, la SBS asegura que la norma forma parte del proceso continuo de la institución para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos del sistema financiero.