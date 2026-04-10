La SBS ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) . Foto: Joel Alonzo / GEC
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Redacción Gestión
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La ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) incorporando, modificando y derogando infracciones vinculadas a los sistemas financiero, , , conducta de mercado y riesgos, ¿qué se ha dispuesto?

La norma publicada hoy incorpora nuevas infracciones consideradas muy graves, especialmente en , seguridad de la información y conducta de mercado, vinculadas a modificaciones recientes en normas sobre dichas materias.

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Uno de los principales cambios establece que será una infracción muy grave que las entidades no protejan adecuadamente su información frente a incidentes de seguridad. Eso incluye casos en los que se produzcan pérdidas, robos o alteraciones de datos confidenciales, así como fraudes que afecten a los clientes.

La SBS ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) (Foto: Andina)
La SBS ha actualizado el Reglamento de Infracciones y Sanciones (RIS) (Foto: Andina)

Además, se aprueban ajustes en las reglas relacionadas con la intermediación de seguros, los procesos de nulidad de afiliación al y los pagos anticipados de créditos.

La modificación normativa permitirá que la SBS cuente con mecanismos efectivos para ejercer su potestad sancionadora y así proteger a los usuarios de los sistemas supervisados.

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Además, la SBS asegura que la norma forma parte del proceso continuo de la institución para modernizar la regulación y adaptarla a los nuevos riesgos del sistema financiero.

Uno de los principales cambios establece que será una infracción muy grave que las entidades no protejan adecuadamente su información frente a incidentes de seguridad.(Foto referencial: freepik.es)
Uno de los principales cambios establece que será una infracción muy grave que las entidades no protejan adecuadamente su información frente a incidentes de seguridad.(Foto referencial: freepik.es)

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