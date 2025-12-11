El sistema financiero viene mostrando a lo largo del año un renovado dinamismo, que se refleja en una expansión de los créditos y en una tendencia a la baja de la morosidad; además de destacar por sus altos niveles de solvencia y liquidez, según reveló el último Informe de Estabilidad del Sistema Financiero (IESF) que publica la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

El superintendente de Banca, Seguros y AFP, Sergio Espinosa, destacó que el entorno económico positivo está siendo acompañado por un crecimiento de los créditos; y que las entidades financieras vienen registrando mejores resultados, lo que les ha permitido continuar registrando elevados niveles de capital.

“La visión que se tiene es que el sistema financiero peruano está preparado para enfrentar situaciones adversas, que puedan presentarse en los próximos años, gracias a sus colchones de capital y liquidez; o, si las condiciones económicas se mantienen, podrá acompañar el crecimiento de la actividad empresarial y de los emprendedores”, comentó.

Según el informe, a septiembre de 2025, los créditos aumentaron 5.2% anual (sin incluir los programas de gobierno). Todos los tipos de crédito registraron crecimiento, liderando los créditos de consumo e hipotecarios con 7% y 6.3%, respectivamente.

Por su parte, los indicadores de la calidad de cartera, como la de alto riesgo, muestra una mejora sostenida desde setiembre 2024. Asimismo, se reportan mayores niveles de rentabilidad, producto de los menores costos de fondeo. Inclusive, el portafolio corporativo y gran empresa ya muestra un nivel de riesgo ligeramente menor que el de prepandemia.

Solvencia

Estos resultados permitieron que se continúe consolidando la solvencia. De acuerdo con el informe de la SBS, el sistema financiero mantiene adecuados niveles de capital, con un ratio de capital global promedio de 17.2% a setiembre 2025; y un importante colchón de provisiones (S/ 4,478 millones), con lo cual el nivel de cobertura de la cartera de alto riesgo es de 113.6% a setiembre de este año.

En el IESF, además, se presentan los resultados del ejercicio de estrés de solvencia y liquidez, que permite evaluar la fortaleza del sistema financiero ante la hipotética materialización de shocks adversos, tanto locales como internacionales.

Entre los principales resultados se tiene que, ante escenarios de estrés severo por dos años consecutivos, el sistema financiero mantendría un ratio de capital global de aproximadamente 15%, permaneciendo por encima del mínimo regulatorio de 10%. Asimismo, mantiene una alta capacidad de resiliencia ante escenarios de estrés de liquidez severos.