“Proponemos que se reglamente al 100% (la reforma aprobada en el 2024), con la participación de los principales actores del sistema y no a puertas cerradas, en el Ministerio de Economía y Finanzas o en la SBS. Una vez reglamentado, y (tras) evaluar sus beneficios en los próximos años, creo que podríamos pensar en una siguiente reforma”, expresó Marco Vinelli, jefe del plan de gobierno de Fuerza Popular, en el marco de un evento organizado por Renta4.

Por su parte, Jaime Delgado, vocero del plan de gobierno de Ahora Nación, propuso la implementación de una pensión universal. “Todos los ciudadanos deben tener derecho a una pensión a la edad de jubilación, como principio, y una pensión digna”, manifestó.

Como segundo punto, señaló que las pensiones no deberían depender de los ingresos por planilla, considerando el alto nivel de informalidad en el país.

Prima, Profuturo, Integra y Habitat son las cuatro administradoras de Fondos de Pensiones que operan en el Perú. | Crédito: Andina

Financiamiento

En tal sentido, Delgado propuso que las personas, desde que nacen, posean una cuenta de ahorro previsional, con un aporte inicial del Gobierno.

“El aporte puede ser de S/ 100, S/ 500 o S/ 1,000, que es una inversión del Estado a una cuenta de ahorro previsional inamovible hasta los 65 años. ¿Con eso se va a jubilar? No, es un incentivo al ahorro", explicó.

Además, consideró que los aportes para la pensión por consumo (medida aprobada en la última reforma) deberían ir a esa cuenta de ahorro previsional que propone crear.

Por su lado, Óscar Lozán, jefe del plan de gobierno de Renovación Popular, se mostró de acuerdo con que se limite o restrinja el “retiro” para los afiliados menores de 40 años.

“(Establecer ese límite) es un tema importante para evitar que se desfinancien las AFP. Cuando eso ocurre, se desfinancian los futuros financiamientos de largo plazo de los proyectos de inversión. Hoy, cuando se emite un bono, por ejemplo, en la Municipalidad de Lima, las AFP no pueden participar porque su capacidad no les da para invertir en bonos mayores a ocho años”, afirmó.

Algunos partidos plantean la implementación de un capital semilla. (Foto: iStock)

Asimismo, señaló que se requiere una reforma laboral que apunte, por ejemplo, a que los sistemas de remuneración del sector público “manejen hacia una sola vía, un solo sistema, y no tengamos una serie de sistemas de remuneración que entorpezcan el desarrollo de esa reforma del sistema de pensiones”.

Por su parte, Alianza para el Progreso (APP) también se mostró, al igual que Ahora Nación, a favor de introducir un capital semilla.

“Implementaremos un capital semilla que irá a un fondo blindado de retiros para que sea manejado por el sistema previsional, de tal forma que todos los peruanos tengan una pensión al jubilarse digna, replicando el modelo alemán”, indicó Tania Rodas, vocera del plan de gobierno de APP.