Partidos políticos presentaron sus propuestas económicas en un evento organizado por Renta4. | Composición EC: Andina
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Guillermo Westreicher Herrera
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Cada vez están más cerca las elecciones generales en las que los peruanos elegirán no solo presidente, sino diputados y senadores que tendrán en sus manos el futuro del país y el manejo económico, ¿qué plantean los partidos sobre el tema previsional?

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