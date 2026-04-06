De acuerdo con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), un total de 2 millones 518 mil 576 jóvenes integran el padrón electoral como nuevos votantes. Este grupo, que hoy tiene entre 18 y 22 años, está conformado por ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad después de los comicios del 2021.

Del total de nuevos electores, 1´211, 841 son mujeres y 1´253.572 son hombres. La cifra total representa el 36.5% del total de electores jóvenes del Perú (de 18 a 29 años), informó Andina.

¿Dónde se concentra la mayoría de electores jóvenes?

De acuerdo con Reniec, hay cinco departamentos del país con el mayor volumen de nuevos votantes en unos comicios generales, como se detalla a continuación:

-Lima 718,019

-Piura 163,406

-La Libertad 153,819

-Cajamarca 122,286

-Cusco 110,015

Reniec recuerda que están habilitados para votar los ciudadanos que cumplen 18 años hasta el mismo día de la elección, el próximo 12 de abril, ya que forman parte del padrón oficial.

Un total de 298,269 ciudadanos cumplen 18 años hasta el día de las elecciones, de los cuales 143,748 son mujeres y 149,500 son hombres.

Esta información ha sido comunicada por el Reniec a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de que los miembros de mesa estén debidamente informados el día de la votación y puedan facilitar que estos ciudadanos ejerzan su derecho al voto con total normalidad.

Entre los departamentos con mayor número de estos electores se encuentran:

-Lima 86,497

-Piura 19,107

-La Libertad 18,601

-Loreto 13, 211

La institución subrayó que los peruanos que alcanzan la mayoría de edad hasta el mismo día de las elecciones están habilitados para ejercer su derecho al voto.

Un total de 298,269 ciudadanos cumplen 18 años hasta el día de las elecciones, de los cuales 143,748 son mujeres y 149,500 son hombres. Foto: Andina.

Reniec exhorta a jóvenes a tramitar DNI para poder votar

En ese sentido, Reniec recordó que los ciudadanos pueden tramitar su Documento Nacional de Identidad (DNI) de adulto desde los 17 años, lo que les permite participar oportunamente en los procesos electorales y ejercer plenamente sus derechos ciudadanos.

Cabe señalar que el padrón electoral para las Elecciones Generales 2026 cerró el 14 de octubre de 2025. Por ello, cualquier actualización posterior en el DNI no se verá reflejada en la lista de electores el día de la votación; sin embargo, los ciudadanos que ya fueron incluidos podrán sufragar con normalidad.

Reniec exhortó a los jóvenes a verificar el estado de su trámite de DNI y recogerlo oportunamente en la oficina correspondiente, a fin de garantizar su participación en esta importante jornada democrática.