Esta será la primera vez que mis dos hijos voten. Los he visto informarse, hacer preguntas y evaluar. Ver que se toman en serio esta responsabilidad me recuerda lo que está en juego: la dirección que tomará el país en los próximos años.

Las elecciones son una oportunidad de construir algo distinto. Una oportunidad de apartar del poder a quienes han convertido la política en un espacio de intereses y mafias, y de abrir las puertas a personas íntegras y comprometidas con el bienestar ciudadano.

No vamos a encontrar candidatos perfectos. Pero sí podemos —y debemos— exigir unos mínimos razonables. Que respeten la democracia y la economía de mercado. Que muestren una postura firme contra la minería ilegal. Que defiendan la autonomía del Banco Central de Reserva y la estabilidad fiscal. Que impulsen la inversión privada y respeten el Estado de derecho. Que presenten propuestas concretas para mejorar la seguridad, la educación y la salud.

Mis hijos están haciendo su tarea. Hagámosla todos. Rolando Arellano ha señalado en múltiples foros que muchos peruanos dedican más tiempo a elegir un celular que a decidir su voto. Esta vez no debe ser así.

A continuación, una guía en cuatro pasos:

1. Los partidos

Empieza por conocer los planteamientos de los partidos que te interesan. Puedes ver videos cortos de sus planes de gobierno en la web de Voto Informado del Jurado Nacional de Elecciones y comparar sus propuestas principales en la plataforma El Poder en tus Manos de RPP. En esta misma plataforma, puedes verificar si los partidos incluyen personas con condenas en sus listas.

2. Las personas

Recuerda que son cinco elecciones: presidencia, senadores por distrito nacional, senadores por distrito regional, diputados por distrito regional y Parlamento Andino. El Senado tendrá un papel especialmente relevante en este nuevo esquema bicameral, así que pon especial atención a decidir tus votos para esta cámara.

Investiga a los candidatos que te interesen: ¿tienen estudios y experiencia relevantes? ¿Tienen antecedentes? ¿Sabrán manejar el poder sin corromperse? Apóyate en Voto Informado del JNE, en la web de Revisa tu Candidato y en el portal de RPP. Conversa con amigos, colegas y familiares.

Si aún no tienes claro a quiénes dar tu voto preferencial para senadores y diputados, vale la pena que explores candidatos que han pasado por el programa de formación de Recambio, que ya superaron un primer filtro y han recibido capacitación.

3. Estrategia

Piensa estratégicamente. Para la presidencia, espera a los últimos días antes de la elección: apoya al candidato de tus convicciones que tenga posibilidades reales de pasar a segunda vuelta.

En cuanto a los senadores y diputados, identifica, según las encuestas, qué cinco o seis partidos superarían la valla electoral y lograrían representación en el Congreso. Vota por aquellos que lo conseguirán o están cerca de lograrlo. Votar por un partido que no alcanzará la valla puede terminar favoreciendo indirectamente a los que quieres evitar.

4. Preparación y voto

La cédula es compleja. Familiarízate con ella mediante un simulador de voto. Prepara una ficha con tus decisiones para cada una de las cinco elecciones. Llévala contigo.

El día de la elección, acude con tu DNI, tus lentes si los necesitas, y con la tranquilidad de haber hecho tu tarea.

Mis hijos votarán por primera vez. Ojalá lo hagan en un país que empieza a elegir mejor. Eso depende de todos nosotros: de que lleguemos preparados, de que hagamos un voto consciente, y de que entre todos logremos un resultado que nos encamine hacia un futuro distinto.

Elena Conterno es especialista en políticas públicas.