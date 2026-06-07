7 de junio del 2011. Hace 15 años

EN UNA BOLSA QUE SE DERRUMBA, LO PEOR ES VENDER ACCIONES

Se perdieron más de US$ 10,800 millones por la caída de la bolsa limeña. Solo tres acciones que se negociaron ayer se mantuvieron estables. Agencia calificadora Moody’s considera que por ahora no hay riesgo de que el Perú pierda su grado de inversión. Dice que economía está fuerte. Dólar abrió con pánico, alcanzando su mayor alza diaria en 25 meses. Banco Central intervino para calmar apetito del mercado. Tras la elección de Ollanta Humala como el próximo presidente del Perú, el mercado reaccionó negativamente. Apoyo Consultoría estima que la cautela del sector empresarial puede continuar hasta el segundo semestre del 2012.

7 de junio del 2011. Hace 15 años. Textil San Cristóbal cerrará planta de producción de telas.

7 de junio del 2016. Hace 10 años

SUERTE DE 490,000 VOTOS QUEDA EN MANOS DEL JNE

Resultado final se conocerá luego de resolver actas observadas. Bruce abre la puerta para que el fujimorismo integre el Gobierno. Aún falta contabilizar actas de las zonas más alejadas, así como las del extranjero provenientes de 78 países. En ambos casos, suman más de 1.7 millones de votos. Martín Vizcarra dice que diálogo será una obligación.

7 de junio del 2021. Hace 5 años

CONTEO RÁPIDO ARROJA: CASTILLO CON 50.2% Y KEIKO ALCANZA 49.8%

Para Alfredo Torres, aún no se puede definir al ganador. Candidatos piden calma y esperan cifras oficiales. Perú Libre ganó en 16 regiones y Fuerza Popular se impuso en ocho, así como en el Callao. ONPE primero procesará actas de zonas urbanas, luegorurales, de la selva y al final las del extranjero.