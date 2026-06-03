Tras la eliminación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para los pasajeros que realicen conexiones nacionales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, desde Lima Airport Partners (LAP) señalaron que la adenda Nº 9 formaliza un mecanismo para que el Estado compense a la concesionaria del terminal, el cual no implicará gastos adicionales en materia tributaria ni impactará en el usuario final.

Juan José Salmón, CEO de LAP, indicó a Gestión que los pasajeros nacionales que realizaban conexiones en el AIJCH no pagaban la TUUA debido a que aún estaban en negociaciones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). En esa línea, recordó que la tarifa para pasajeros por transferencia doméstica fue aprobada por Ositran bajo el principio de que quien utiliza una infraestructura debe asumir el costo del servicio recibido.

Sin embargo, con esta firma de la adenda, “el pasajero no abonará dinero alguno por el servicio de transferencia que se le brinda en el aeropuerto”, dijo a Gestión.

Así se resolverá la compensación entre el Estado y LAP

Cabe recordar que la TUUA de transferencia no estaba originalmente contemplada en el contrato de LAP y el Estado peruano, mas fue incorporada con la adenda Nº 6 del 2013; y al volverse un derecho contractual para la concesionaria, su eliminación daría pie a una compensación por los ingresos que dejaría de percibir.

Salmón precisó que el acuerdo establece que el Estado reconoce a LAP una compensación por cada pasajero en tránsito doméstico; y de los US$ 7.45 que representa la tarifa total, cerca de US$ 3.9 son para la concesionaria.

Estimó que con los 400,000 pasajeros domésticos en conexión al año en el Jorge Chávez, “estamos hablando de US$ 1 millón 200,000 o US$ 1 millón 300,000 al año”.

Sin embargo, este dinero no saldrá de las arcas estatales, ni de impuestos; saldrá de la retribución que hace LAP al Estado.

Según Salmón: “Este año calculamos pagarle al Estado una retribución equivalente a US$ 277 millones. De ese monto que el Estado recibe de LAP es que se va a abonar a lo establecido por Ositran. Esto no sale de fondos públicos o de impuestos, sale directamente de la retribución de LAP al Estado”.

Juan José Salmón, CEO de LAP, consideró que un cobro cercano a US$ 10 por pasajero no tiene un efecto determinante en la decisión de viaje. Foto: difusión

¿Por qué no se negoció el fin de la TUUA internacional?

Salmón añadió a este diario que durante las mesas de trabajo, las aerolíneas no presentaron evidencia suficiente que justificara una subvención estatal para pasajeros extranjeros que usan el Aeropuerto Jorge Chávez como conexión; por ello, no estuvo en la adenda Nº 9 la eliminación de la TUUA internacional.

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Precisó que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pidió información técnica para evaluar el eventual impacto de la tarifa en el turismo y la conectividad, pero esta no habría sido entregada con el sustento requerido.

A su criterio, no existen señales de que la TUUA internacional haya afectado el tráfico de pasajeros en tránsito en el AIJCH.

“Las aerolíneas no solamente te cobran el pasaje, sino te cobran 40 dólares por asiento, 80 dólares por equipaje, te cobran por chequeo preferente y eso en adición al pasaje. Los pasajeros lo pagan y siguen viajando. Consideramos que un monto de 10 dólares (en referencia a la TUUA) no impacta en esa voluntad de viajar”, concretó.

Respecto a la viabilidad de eliminar la TUUA para pasajeros en transferencia internacional, Salmón aclaró que “el tema tendrá que ser evaluado en este momento por el siguiente gobierno”.

Sobre las advertencias de frentes como Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) y APAVIT por la pérdida de competitividad o cierre de rutas internacionales con Lima, argumentó que responde a factores externos como la desaceleración económica global, el alza de costos operativos de las aerolíneas y problemas específicos de determinados mercados turísticos.