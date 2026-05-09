Gremios aéreos cuestionan la tarifa de conexión internacional aplicada en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)
Gremios aéreos cuestionan la tarifa de conexión internacional aplicada en el aeropuerto Jorge Chávez. (Foto: LAP)
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Redacción Gestión
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El , se pronunció sobre la controversia generada por la aplicada a pasajeros en conexión internacional en el Aeropuerto Jorge Chávez. El titular del Mincetur indicó que, en el marco de la negociación de la Adenda N.° 9 entre el (MTC) y (LAP), se busca evaluar el impacto que este cobro podría tener sobre el turismo en el país.

Nosotros somos muy respetuosos de las instancias correspondientes, estoy seguro que las instancias judiciales o que vean el proceso en particular van a tomar en el corto plazo la decisión más acorde a la normativa aplicable del sector turismo”, declaró Reyes a Canal N.

Nosotros somos promotores del desarrollo de los destinos turísticos, de la conectividad y la infraestructura en general y sobre esa marcha vamos a seguir trabajando como poder ejecutivo para poder buscar evidentemente el desarrollo del país”:

Sus declaraciones se producen luego de que la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) iniciara un proceso contencioso-administrativo contra resoluciones del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) vinculadas a la TUUA de transferencia aplicada a pasajeros que utilizan el Jorge Chávez como conexión.

La medida cuenta además con el respaldo de la A (IATA) y de la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA).

Los gremios cuestionan las tarifas máximas fijadas para pasajeros en conexión nacional e internacional, actualmente en US$ 7.46 y US$ 11.86 con IGV, respectivamente. Asimismo, sostienen que el cobro ha reducido la competitividad del Jorge Chávez como hub regional y habría influido en la cancelación de ocho rutas internacionales durante el primer trimestre de 2026.

El Gobierno evalúa el impacto de la TUUA del Jorge Chávez en el turismo y la conectividad aérea del país.
El Gobierno evalúa el impacto de la TUUA del Jorge Chávez en el turismo y la conectividad aérea del país.
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Mincetur mantiene meta de cuatro millones de turistas

Consultado sobre el posible impacto de la controversia en el turismo, Reyes afirmó que el Gobierno mantiene sus proyecciones para este año pese al contexto internacional.

Nuestra proyección a comienzo de año era subir a los cuatro millones de turistas en el 2026,con los efectos específicos que hemos señalado, y con aproximadamente 1.6 empleos entre directos e indirectos,y seguimos con esas proyecciones en pie”, indicó.

El ministro señaló que el Ejecutivo viene trabajando en la diversificación de la oferta turística y no solo en los principales destinos tradicionales del país.

En esa línea, destacó . Según explicó, el circuito contempla 39 destinos turísticos distribuidos entre Callao, La Libertad, Chiclayo y Piura.

El Ejecutivo mantiene su meta de alcanzar cuatro millones de turistas en Perú durante 2026 pese a la controversia por la TUUA.
El Ejecutivo mantiene su meta de alcanzar cuatro millones de turistas en Perú durante 2026 pese a la controversia por la TUUA.
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Reyes indicó que el Ejecutivo viene destinando aproximadamente S/ 10 millones para intervenciones vinculadas a esta ruta, mientras que el sector privado aporta alrededor de S/ 7.5 millones mediante obras por impuestos, donaciones y transferencias.

Además, confirmó que el Gobierno continúa coordinando una eventual visita del sumo pontífice al Perú hacia fines de este año, aunque todavía no existe una fecha definida.

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