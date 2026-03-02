LAP ingresó al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) un ITS correspondiente a la Segunda Modificación del Estudio de Impacto Ambiental Detallado (MEIA) del terminal aéreo. El objetivo de la propuesta es extender el plazo de funcionamiento de un campamento que brinda soporte a las obras de ampliación del aeropuerto .

El documento precisa que este campamento fue aprobado originalmente en 2022, mediante el quinto ITS de la primera MEIA. Posteriormente, su cronograma fue modificado a través del décimo ITS de la segunda MEIA, aprobado en octubre de 2024. En esa ocasión, se autorizó una ampliación por 15 meses, estableciendo como fecha de culminación de la construcción a noviembre de 2025 y el cierre en marzo de 2026.

Ahora, debido a la continuidad de las actividades constructivas del proyecto de ampliación, LAP solicita una nueva prórroga por 12 meses adicionales . La empresa aclara que no plantea cambios en la infraestructura ni en la configuración del campamento, pues la modificación planteada se limita exclusivamente al cronograma de funcionamiento.

LAP argumenta que la continuidad de las actividades constructivas hace necesario ampliar el plazo de operación del soporte logístico. Foto: Andina.

¿Qué función cumple el campamento en el aeropuerto?

El campamento en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cumple un rol de soporte logístico y operativo dentro del proyecto de ampliación. En ese espacio, se desarrollan actividades administrativas y de coordinación técnica, se habilitan áreas para el personal vinculado con las obras, se gestionan áreas de almacenamiento de materiales y equipos, y se realizan labores de mantenimiento menor y soporte operativo.

Paralelamente, el ITS propone modificar la Estrategia de Manejo Ambiental, específicamente el cronograma del Plan de Compensación Ambiental (PCA), aprobado mediante el tercer ITS en 2024. La finalidad es revisar, ajustar y reprogramar sus actividades por etapas, con el fin de asegurar su continuidad y coherencia conforme a los lineamientos ya aprobados.

El PCA contempla acciones de gestión, ejecución de obras, conservación y monitoreo ambiental, incluyendo la producción de plantas, construcción, implementación de planes de vigilancia y control, así como monitoreos biológicos y de calidad de agua, entre otros. Según el documento, LAP viene ejecutando el plan conforme a lo proyectado, aunque su implementación requiere gestiones administrativas, permisos ambientales y coordinaciones interinstitucionales.