LAP busca extender hasta 2027 el funcionamiento del área que respalda las obras de ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Andina.
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

La semana pasada se conocieron los planes del operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para su antigua sede y los avances comerciales asociados con el desarrollo de la denominada “ciudad aeropuerto”. Sin embargo, ese no es el único frente que Lima Airport Partners (LAP) impulsa este 2026. En paralelo, la concesionaria ha presentado un nuevo Informe Técnico Sustentatorio (ITS) ante la autoridad ambiental. ¿Qué busca?

