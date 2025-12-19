Tras el anuncio de LATAM Airlines Perú sobre la cancelación de seis rutas internacionales desde Lima —cuatro recientemente inauguradas y dos que estaban previstas para el primer trimestre de 2026—, Lima Airport Partners (LAP), operador del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, se pronunció para precisar que las decisiones sobre la apertura o cierre de rutas responden a una evaluación integral realizada por cada aerolínea y no a un único factor.

Como se informó, LATAM dejará de operar, a partir del 29 de marzo de 2026, las rutas Lima–Orlando, Lima–Curaçao, Lima–Florianópolis y Lima–Tucumán, además de cancelar los vuelos proyectados hacia Guatemala y Belo Horizonte. La aerolínea atribuyó la decisión a la reciente aplicación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional en el Jorge Chávez.

Frente a ello, LAP sostuvo que la conectividad aérea es dinámica y depende de variables como la demanda del mercado, la asignación de flota, la disponibilidad de horarios y la eficiencia operativa de los aeropuertos. “Es importante señalar que la TUUA de transferencia, por sí sola, no determina la viabilidad de una ruta” , indicó el concesionario, al señalar que este tipo de decisiones son tomadas de manera independiente por cada operador aéreo.

En paralelo, el operador destacó que, pese a los ajustes en algunas rutas, la red aérea internacional del Jorge Chávez se mantiene activa y en expansión. En las últimas semanas se anunciaron nuevas operaciones y reaperturas, como el reinicio de vuelos de Delta Air Lines entre Lima y Salt Lake City, el retorno de Air Canada con rutas directas a Toronto y Montreal, y el inicio de operaciones de la aerolínea argentina Flybondi con vuelos hacia Puerto Iguazú .

Parte final del comunicado de Lima Airport Partners.

Actualmente, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez conecta con 67 destinos nacionales e internacionales y alberga operaciones de 24 aerolíneas. Además, al cierre del año se proyecta superar los 25 millones de pasajeros, impulsado por la puesta en marcha del nuevo terminal y procesos orientados a una gestión más eficiente del flujo de viajeros, incluyendo áreas especializadas para conexiones internacionales y sistemas automatizados.

Como parte de su estrategia de crecimiento, LAP informó que ha lanzado una Política Comercial de Incentivos dirigida tanto a aerolíneas que ya operan en el país como a aquellas interesadas en iniciar nuevas rutas desde Lima. Este programa ha sido presentado y aplica a todos los operadores aéreos actuales y nuevas aerolíneas interesadas en iniciar operaciones en Lima.

LEA TAMBIÉN: AETAI advierte que TUUA de transferencia provocará la cancelación de ocho rutas internacionales

Respecto al cobro de la TUUA de transferencia internacional, vigente desde el 7 de diciembre, LAP indicó que el proceso se viene realizando sin contratiempos mediante mecanismos alternativos, al no estar aún incorporado en el ticket aéreo. El operador reafirmó su compromiso de seguir coordinando con aerolíneas y autoridades para facilitar el crecimiento de la conectividad aérea del país.