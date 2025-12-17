LATAM Airlines Perú informó, mediante un comunicado, la cancelación de cuatro rutas internacionales recientemente inauguradas desde Lima hacia Orlando, Curaçao, Florianópolis y Tucumán. La medida entrará en vigencia a partir del 29 de marzo de 2026.

Asimismo, la aerolínea confirmó la cancelación de dos rutas que estaban previstas para lanzar durante el primer trimestre de 2026 (Guatemala y Belo Horizonte).

De acuerdo con la aerolínea, esta decisión obedece a la reciente implementación de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) de transferencia internacional, en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

“Esta nueva tarifa, que los pasajeros en conexión deben afrontar desde el pasado 7 de diciembre, resta competitividad al hub de Lima y compromete la viabilidad de estas operaciones”, sostiene.

LATAM argumenta que las rutas que hoy se cancelan fueron diseñadas con un enfoque de conectividad regional. En ellas, los pasajeros internacionales en conexión, que usan Lima como punto intermedio, son fundamentales para cubrir la demanda requerida y poder mantener estos vuelos directos que benefician al Perú.

“La aplicación de una TUUA de transferencia internacional para estos pasajeros coloca a Lima en una posición desfavorable frente a otros hubs, como Bogotá y Panamá, que también están buscando a estos usuarios; que no cobran esta tarifa, que tienen mejores tiempos de conexión y más destinos que Lima”, destaca.

Vuelos locales

Por otro lado, la aerolínea considera que las operaciones para vuelos domésticos también se vería afectada dado que la flota asignada a vuelos internacionales, por temas de eficiencia operacional, también cubre el crecimiento en la oferta de vuelos domésticos.

“La gestión de una ruta supone la inversión de diversos recursos que requieren alto grado de predictibilidad. La puesta en vigor de una tarifa sin una correcta evaluación técnica de su impacto en la industria de la aviación, vuelven inviables rutas que se sustentan fuertemente en los pasajeros en conexión, incluyendo los vuelos recientemente inaugurados. Luego de 26 años de presencia en el Perú, apostando por su conectividad, hoy vemos con preocupación las condiciones que enfrenta el sector y que desalientan un proceso de inversión sostenido en el tiempo”, precisó Manuel van Oordt, CEO de LATAM Airlines Perú.

En ese marco, la empresa aérea comunicó que se contactará a todos los pasajeros afectados, informando las opciones disponibles. Los pasajeros serán reubicados en vuelos de conexión hacia el mismo destino y, en caso de que la opción propuesta no se ajuste a sus necesidades, podrán cambiar la fecha de su viaje o solicitar la devolución del pasaje sin costo.

“Por lo descrito, la compañía deberá continuar evaluando la pertinencia de mantener otras rutas internacionales desde Perú. LATAM Airlines Perú lamenta que no se haya priorizado al pasajero ni el beneficio para el Perú en estas definiciones referentes a la implementación de la TUUA de transferencia internacional”, concluye.