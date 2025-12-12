Únete a nuestro canal
Elizabeth Miñano
mailElizabeth Miñano

Conecta LATAM 2025, uno de los encuentros más relevantes del sector de telecomunicaciones en América Latina, se realizó hace unos días en Panamá. En esta edición, Integratel Perú, que opera con la marca Movistar, recibió el premio al Mejor Proyecto de Transformación Digital del Año por “La Nueva Red Movistar: transformación tecnológica para una mejor conectividad”.

El galardón reconoce los avances de la compañía en infraestructura digital, optimización del espectro y mejora de la experiencia del usuario.

En el primer semestre de 2025, Movistar Fibra fue reconocida por Ookla en los Speedtest Awards como “La Mejor Red de Internet del Perú”.

Reportaje publicitario

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.