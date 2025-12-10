Ginebra, Suiza.- Tras unos días iniciarse la aplicación de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) -que se cobra a los pasajeros que tengan un vuelo de conexión en Lima-, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) advirtió que la medida podría costarle al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez su competitividad como hub regional.

Durante una rueda de prensa, el director general de IATA, Willie Walsh, señaló que la decisión de aplicar este impuesto pone en riesgo el desarrollo de Lima como centro de conexiones en América Latina .

“Es una locura. Creo que hará mucho daño al desarrollo potencial del hub, porque estás agregando un costo a la transferencia que no existirá en otros lugares”, comentó tras ser consultado por Gestión.

Walsh consideró que los gobiernos no entienden cómo funciona la industria de transporte aéreo, ya que a menudo se asume erróneamente que el pasajero en tránsito no aporta valor a la economía local.

En ese sentido, el representante de la IATA detalló que estos pasajeros son claves para sostener las rutas directas que benefician a los ciudadanos peruanos.

“La realidad es que las personas que transitan por el aeropuerto están apoyando una conectividad directa adicional que de otro modo no estaría disponible (…) Creo que el Gobierno lamentará estas decisiones porque desalentarán a los pasajeros que tienen opciones de ir por otras rutas ”, indicó.

Sin el volumen que aportan las conexiones, muchos destinos directos dejarían de ser viables económicamente, reduciendo las opciones de viaje para el mercado local.

Por ejemplo, recordó que en Países Bajos cerca del 70% de los viajeros son de tránsito, por lo que de no tener pasajeros de conexión, los vuelos directos disponibles para los ciudadanos locales probablemente se reducirían a la mitad del tamaño actual.

Por ello, Walsh afirmó que con estas tarifas el impacto sería negativo para la inversión en el sector aéreo en Perú.

“Definitivamente (podría desincentivar la inversión). Todas las aerolíneas que sirven en el mercado perderán, porque los pasajeros tienden a hacer conexiones con varias aerolíneas, no solo con la misma que los trae y los saca del hub”, señaló.

El director de IATA recordó que, en general, América Latina es una región con un potencial turístico enorme, pero advirtió que ese éxito no llegará solo. Para que el turismo y los negocios despeguen de verdad, es necesario tener reglas claras y costos razonables.

Ante esto, añadió que el potencial de la región “solo se desbloqueará si hay un entendimiento de que no se pueden tener regulaciones agresivas, no se puede tener infraestructura deficiente ni infraestructura costosa”.