El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) oficializó el martes el cobro de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, ubicado en Callao. La medida se aplica a todos los pasajeros que hacen escala en Lima sin salir de la zona de tránsito internacional.

Montos de la TUUA de transferencia

La TUUA de transferencia aprobada, vigente hasta el 31 de diciembre de 2030, es la siguiente:

Conexión internacional (INT-INT): US$ 10.05 por pasajero

Conexión nacional (DOM-DOM): US$ 6.32 por pasajero (suspendida hasta enero de 2026)

Casos prácticos de cobro

Conexión internacional en Lima: Si viajas desde el extranjero y Lima es solo una escala (por ejemplo, Madrid–Lima–Buenos Aires), deberás pagar la TUUA de conexión internacional de US$ 10.05 por pasajero.

El pago puede realizarse en el aeropuerto, por la web o mediante agentes móviles antes de embarcar al siguiente vuelo.

Destino final en Perú o vuelo internacional directo: Si tu viaje termina en Perú (por ejemplo, Madrid–Lima) o sales desde Lima en un vuelo internacional directo, no se paga la TUUA adicional, ya que la tarifa ya está incluida en tu boleto.

Conexión nacional (suspendida hasta enero de 2026): Para vuelos internos como Cusco–Lima–Piura, la TUUA de transferencia nacional es US$ 6.32 por pasajero. Cuando se reactive, se aplicará solo a pasajeros que hagan conexión en Lima y continúen su viaje dentro del país.

¿Quién debe pagar?

El cobro de la TUUA de transferencia no depende de la nacionalidad del pasajero, sino de su condición de tránsito: si no atraviesas Migraciones y solo estás de paso en la zona de tránsito internacional, se aplica la tarifa.

La TUUA de transferencia busca regular el cobro por pasajeros en tránsito en el aeropuerto Jorge Chávez, pero genera debate entre aerolíneas y usuarios. (Fuente: Andina)

Lima como hub regional

El Aeropuerto Jorge Chávez es un punto estratégico para vuelos de Sudamérica hacia Estados Unidos y Europa. Países como Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Ecuador suelen usar Lima como escala.

Por ejemplo, un pasajero que viaje de Ayacucho a Miami con conexión en Lima deberá pagar la TUUA de transferencia internacional si su vuelo se considera una conexión y no sale del área de tránsito.

Disposiciones de la resolución

Vigencia inmediata: Entrarán en vigencia el día hábil siguiente de notificada la resolución a Lima Airport Partners S.R.L. LAP deberá informar la modificación a Ositran y a los pasajeros, cumpliendo lo señalado en el Reglamento de Tarifas (RETA).

Entrarán en vigencia el día hábil siguiente de notificada la resolución a Lima Airport Partners S.R.L. LAP deberá informar la modificación a Ositran y a los pasajeros, cumpliendo lo señalado en el Reglamento de Tarifas (RETA). Reajuste anual: Las tarifas se actualizarán cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (RPI), siempre que hayan pasado al menos 12 meses desde su vigencia.

Las tarifas se actualizarán cada año según la variación del Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (RPI), siempre que hayan pasado al menos 12 meses desde su vigencia. Publicidad y transparencia: La resolución, sus anexos y el nuevo Informe Ampliado de fijación tarifaria se publicarán en El Peruano y en el portal institucional de Ositran.

LAP y aerolíneas deben acordar para el cobro en el boleto

Ositran señaló este que Lima Airport Partners (LAP), operadora del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y las líneas aéreas deben acordar cómo incluir el cobro de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia de pasajeros en conexión internacional directamente en el boleto.

“Esta tarifa de transferencia para el pasajero que viene de fuera y se va a otro país debería estar en el boleto, como sucede con la otra tarifa de origen. Esa es una decisión que debería tomarse para que no sea afectado el usuario final”, dijo la presidenta del Consejo Directivo de Ositrán, Verónica Zambrano, en RPP.

La funcionaria agregó que “ese es un acuerdo que tienen que llegar las líneas aéreas con LAP a beneficio de los usuarios. En tanto no suceda eso, LAP está habilitando pagos a nivel de banca móvil y también hay módulos instalados para los pasajeros que van en transferencia”.

LEA TAMBIÉN: AETAI anuncia que impugnará los montos del TUUA de transferencia en el Aeropuerto Jorge Chávez

AETAI anuncia impugnación de los montos

La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) anunció que impugnará los montos establecidos para la TUUA de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El gremio señaló que, aunque aún no se había publicado el acto administrativo ni la metodología técnica, están en desacuerdo con los valores fijados y los impugnarán por las vías legales correspondientes.

AETAI argumentó que aeropuertos competidores de Lima como hub internacional, como Bogotá y Ciudad de Panamá, no cobran TUUA de transferencia. “En Latinoamérica, solo São Paulo-Guarulhos tiene una tarifa comparable de US$ 2.49, tres veces menor que la anunciada para el nuevo Jorge Chávez (304% más alta)”, señalaron.