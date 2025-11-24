El proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: MTC.
El proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: MTC.
Únete a nuestro canal
Newsletter General
Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Ede Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,

Ello en el marco del procedimiento de fijación tarifaria de oficio, llevado a cabo conforme al procedimiento del Reglamento General de Tarifas del Ositrán y en cumplimiento de lo acordado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión firmada el 08 de marzo de 2013, entre el Estado Peruano y Lima Airport Partners.

¿Cuánto se tendrá que pagar por la or la TUUA de transferencia?

La TUUA de Transferencia aprobada hasta el 31 de diciembre de 2030, es la siguiente:

  • TUUA de Transferencia para los pasajeros INT-INT (Internacional): USD 10.05 por pasajero.
  • TUUA de Transferencia para los pasajeros DOM-DOM (Nacional): USD 6.32 por pasajero.

“Las tarifas indicadas, menores a las aprobadas de manera provisional, son producto de un exhaustivo análisis llevado a cabo por los miembros del Consejo Directivo y el equipo técnico del Ositrán”, señaló Ositrán.

LEA TAMBIÉN: IATA se reunió con MTC: los puntos que trataron; entre ellos, que la TUUA desaparezca

Recordó que desde el 11 de setiembre de 2025, fecha a partir de la cual, luego de casi dos años, el Consejo Directivo recuperó el quorum para sesionar, la primera acción de sus miembros estuvo encaminada a evaluar los argumentos presentados por los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, motivo por el cual acudieron a la sesión extraordinaria del Consejo de Usuarios Aeroportuarios llevada a cabo el 22 de setiembre de 2025, a fin de conocer su posición respecto de la TUUA de transferencia.

El proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Andina
El proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Andina

Sostuvo que el Consejo Directivo del Ositrán ha conducido un proceso abierto, dirigido a escuchar a todas las partes interesadas, a fin de poder tomar la mejor decisión informada; para lo cual, en el transcurso del mismo, , la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y el Órgano de Control Institucional del Ositrán.

Añadió que “en un esfuerzo adicional poco común en este tipo de procesos”, se solicitó el pronunciamiento a una universidad de prestigio.

“Como resultado de esta evaluación, se concluyó que la metodología de cálculo utilizada en el presente proceso es consistente, justificada y apropiada dentro del marco de la regulación económica y las necesidades de desarrollo del aeropuerto”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Latam evalúa cancelar cuatro nuevas rutas y pide solucionar con urgencia tema de la TUUA

Ositrán subrayó que el procedimiento tarifario ha sido llevado con absoluto respeto al principio de transparencia y los demás que rigen el actuar del regulador,

Agregó que el proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

TAGS

Estimado(a) lector(a)

En Gestión, valoramos profundamente la labor periodística que realizamos para mantenerlos informados. Por ello, les recordamos que no está permitido, reproducir, comercializar, distribuir, copiar total o parcialmente los contenidos que publicamos en nuestra web, sin autorizacion previa y expresa de Empresa Editora El Comercio S.A.

En su lugar, los invitamos a compartir el enlace de nuestras publicaciones, para que más personas puedan acceder a información veraz y de calidad directamente desde nuestra fuente oficial.

Asimismo, pueden suscribirse y disfrutar de todo el contenido exclusivo que elaboramos para Uds.

Gracias por ayudarnos a proteger y valorar este esfuerzo.