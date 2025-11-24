El Consejo Directivo del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), aprobó hoy la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de Transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez,

Ello en el marco del procedimiento de fijación tarifaria de oficio, llevado a cabo conforme al procedimiento del Reglamento General de Tarifas del Ositrán y en cumplimiento de lo acordado en la Adenda 6 del Contrato de Concesión firmada el 08 de marzo de 2013, entre el Estado Peruano y Lima Airport Partners.

¿Cuánto se tendrá que pagar por la or la TUUA de transferencia?

La TUUA de Transferencia aprobada hasta el 31 de diciembre de 2030, es la siguiente:

TUUA de Transferencia para los pasajeros INT-INT (Internacional): USD 10.05 por pasajero.

TUUA de Transferencia para los pasajeros DOM-DOM (Nacional): USD 6.32 por pasajero.

“Las tarifas indicadas, menores a las aprobadas de manera provisional, son producto de un exhaustivo análisis llevado a cabo por los miembros del Consejo Directivo y el equipo técnico del Ositrán”, señaló Ositrán.

Recordó que desde el 11 de setiembre de 2025, fecha a partir de la cual, luego de casi dos años, el Consejo Directivo recuperó el quorum para sesionar, la primera acción de sus miembros estuvo encaminada a evaluar los argumentos presentados por los usuarios de la infraestructura aeroportuaria, motivo por el cual acudieron a la sesión extraordinaria del Consejo de Usuarios Aeroportuarios llevada a cabo el 22 de setiembre de 2025, a fin de conocer su posición respecto de la TUUA de transferencia.

El proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Foto: Andina

Sostuvo que el Consejo Directivo del Ositrán ha conducido un proceso abierto, dirigido a escuchar a todas las partes interesadas, a fin de poder tomar la mejor decisión informada; para lo cual, en el transcurso del mismo, se han recibido diversos informes escritos y orales de distintas entidades privadas y públicas como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la empresa Lima Airport Partners (LAP), la International Air Transport Association (IATA), la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y el Órgano de Control Institucional del Ositrán.

Añadió que “en un esfuerzo adicional poco común en este tipo de procesos”, se solicitó el pronunciamiento a una universidad de prestigio.

“Como resultado de esta evaluación, se concluyó que la metodología de cálculo utilizada en el presente proceso es consistente, justificada y apropiada dentro del marco de la regulación económica y las necesidades de desarrollo del aeropuerto”, anotó.

Ositrán subrayó que el procedimiento tarifario ha sido llevado con absoluto respeto al principio de transparencia y los demás que rigen el actuar del regulador, garantizando el acceso a la información a todos los interesados, mediante los mecanismos de publicidad y participación ciudadana, incluyendo la realización de audiencias públicas, que en su oportunidad han sido materia de una acción de control por parte del Órgano de Control Institucional del Ositrán.

Agregó que el proceso ha concluido el día de hoy, después de una visita de reconocimiento a las instalaciones para pasajeros en transferencia del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.