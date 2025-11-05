Empresa aerea sotiene que se trata de un tema que debe verse con urgencia , pues crea incertidumbre ante los sootbrecostos que se generarian con la aplicación del TUUA.(Foto: Andina)
Empresa aerea sotiene que se trata de un tema que debe verse con urgencia , pues crea incertidumbre ante los sootbrecostos que se generarian con la aplicación del TUUA.(Foto: Andina)
Latam Airlines Perú informó que ante la incertidumbre que existe sobre la evalúa suspender cuatro nuevas rutas.

“Lamentablemente, la incertidumbre y los sobrecostos que se generarian con la aplicación de esta nueva tarifa para nuestros pasajeros en conexión, sumados a la inversión, riesgo y tiempos que toma construir la demanda para nuestras rutas, así como la búsqueda del menor impacto negativo para los viajes de nuestros pasajeros, nos obligan a evaluar responsablemente nuestros planes de crecimiento de manera inmediata”, expresó en una carta dirigidad al ministro de Transportes, Aldo Prieto.

En ese sentido, indicó que en el corto plazo, están evaluando cancelar el inicio de un primer grupo de cuatro nueves rutas programadas para comienzos de diciembre.

-Lima-Orlando (MCO) originalmente para el 26 de octubre y postergada hasta el 1 de diciembre.

-Lima-Curazao (CUR): programada a iniciar el 2 de diciembre -Lima-Florianópolis (FLN): programada a iniciar el 2 de diciembre.

- Lima-Florianópolis (FLN): programada a iniciar el 2 de diciembre.

-Lima-Tucumán (TUC): programada a iniciar el 14 de diciembre.

Empresa aerea sotiene que se trata de un tema que debe verse con urgencia , pues crea incertidumbre ante los sobrecostos que se generarian con la aplicación del TUUA. (Foto: Andina)

“Desde hace 26 años, LATAM Airlines Perú mantiene un compromiso inalterable de impulsar la conectividad aérea del pals y posicionar a Lima como el hub de conectividad aérea más importante de la región. Para sostener este potencial y nuestra apuesta por el Perú, necesitamos un entomo competitivo, previsible y sostenible, pensando siempre en el beneficio de nuestros pasajeros y del pais”, apuntó.

No obstante, en la misiva Latam Airlines Perú expresó su reconocimiento al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) bajo el liderazgo de Prieto por los esfuerzos que viene desplegando para encontrar una solución al problema generado por la aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (ALJC).

l. Valoramos los esfuerzos que su gestión está desplegando para encontrar una solución definitiva que considere también la eliminación de la TUUA de Transferencia Internacional”, acotó.

