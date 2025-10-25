El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) anunció que Lima Airport Partners (LAP), concesionario del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, decidió postergar el inicio del cobro de la Tarifa Unificada de Uso Aeroportuario (TUUA) para pasajeros en tránsito internacional hasta el 7 de diciembre de 2025.

La medida, que debía entrar en vigor este 27 de octubre, se posterga de manera temporal mientras concluyen los procesos de revisión tarifaria y adecuación normativa correspondientes, según informó el MTC junto con los ministerios de Economía y Finanzas (MEF), de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) y el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El gobierno señala que con esta medida buscan reafirmar su respeto a la legalidad y la seguridad jurídica, principios que guían su actuación en el marco de los contratos de concesión.

En cuanto a la TUUA de transferencia nacional, el MTC indicó que actualmente su cobro se encuentra suspendido, mientras se concreta una modificación contractual que permitirá su eliminación.

El sector también anunció que el MTC modificará el Reglamento de la Ley de Aeronáutica Civil para que todos los costos del transporte aéreo se informen de manera clara y transparente en los boletos de viaje, en beneficio de los usuarios.

Por su parte, Ositrán viene evaluando la fijación de las tarifas de transferencia definitivas, las cuales serán aprobadas en las próximas semanas.