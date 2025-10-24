Los gremios solicitaron al Ejecutivo acordar la postergación del cobro de la TUUA de transferencia, mientras se evalúan sus implicancias de manera multisectorial. Foto: Andina
Los gremios solicitaron al Ejecutivo acordar la postergación del cobro de la TUUA de transferencia, mientras se evalúan sus implicancias de manera multisectorial. Foto: Andina
Redacción Gestión
Con el tiempo en contra, 22 gremios que representan a los sectores del transporte aéreo, turismo y comercio exterior del país solicitaron, a través de un comunicado conjunto, al presidente de la República, José Jerí, y a su gabinete ministerial que adopten medidas urgentes en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, medida que tiene previsto iniciar este lunes.

Los gremios advirtieron que la aplicación de este cobro tendría repercusiones directas en los pasajeros, además de afectar el turismo nacional, el comercio exterior y el posicionamiento competitivo del Perú en América Latina. “Planteamos que se evalúe, con urgencia y de manera multisectorial, el conjunto de implicancias económicas, operativas y reputacionales que tendrá esta medida si se aplica en la fecha anunciada”, señala el comunicado conjunto.

Postergación de cobro de la TUUA

Como acción inmediata, los gremios proponen acordar la postergación del cobro de la TUUA de transferencia hasta que se adopte una decisión informada, viable y consensuada, “en un marco de respeto al cumplimiento del contrato de concesión”.

Asimismo, reiteraron su disposición a colaborar técnica y constructivamente con todas las partes involucradas, con el fin de encontrar soluciones que compatibilicen la sostenibilidad financiera del sistema aeroportuario con el desarrollo del turismo, la conectividad y el bienestar de los ciudadanos.

El pronunciamiento cuenta con el respaldo de 22 gremios , entre ellos la , la , la , la , la , la , la , la , la , la y el .

Además de la , el , la , la A, la , la , el , la , la , Lima Turismo y Pro Turismo.

Gestión supo que, en la mañana, se realizó una reunión entre el MTC y representantes de LAP, concesionario del aeropuerto. Hasta el momento, se desconoce los acuerdos alcanzados respecto a la TUUA de transferencia.

