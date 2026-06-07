Desde el JNE descartan cualquier narrativa de fraude electoral, dado que la segunda vuelta "se desarrolla con regularidad". Composición: Gestión / Foto: Andina
Desde el JNE descartan cualquier narrativa de fraude electoral, dado que la segunda vuelta "se desarrolla con regularidad". Composición: Gestión / Foto: Andina
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Redacción Gestión
mailRedacción Gestión

Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que

“Se han reemplazado las cédulas de votación marcadas (...) Una vez detectado el marcaje, se reemplazan”, dijo a la prensa.

Según Burneo, se han reportado 15 incidencias sobre alteraciones en las

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El funcionario indicó que

Los electores han denunciado que varias cédulas presentaban garabatos, lo que podría ocasionar su invalidación. | Foto: El Comercio
Los electores han denunciado que varias cédulas presentaban garabatos, lo que podría ocasionar su invalidación. | Foto: El Comercio

Aclaró también que cada local de votación tiene cédulas de contingencia, lo que permite la sustitución de las cédulas alteradas.

En esa línea, Roberto Burneo indicó que la jornada

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Rechazamos cualquier narrativa que intente deslegitimar el proceso", puntualizó.

Cabe añadir que se ha detenido a algunos personeros y miembros de mesa tras registrarse las alteraciones en cédulas de votación.

El JNE detalló que se han desplegado más de 28,000 fiscalizadores electorales, así como 7,000 fiscales, 10,000 efectivos policiales y 100,000 trabajadores de la ONPE.

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