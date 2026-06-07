Roberto Burneo, jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), informó que las cédulas de votación marcadas que se han registrado en algunos puntos de votación han sido reemplazadas.
“Se han reemplazado las cédulas de votación marcadas (...) Una vez detectado el marcaje, se reemplazan”, dijo a la prensa.
Según Burneo, se han reportado 15 incidencias sobre alteraciones en las cédulas de sufragio en algunos distritos de Lima Metropolitana.
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El funcionario indicó que “están en proceso de saber cuántas (cédulas rayadas) son”.
Aclaró también que cada local de votación tiene cédulas de contingencia, lo que permite la sustitución de las cédulas alteradas.
En esa línea, Roberto Burneo indicó que la jornada electoral de este domingo 7 de junio se está desarrollando “con regularidad” tanto en Lima como a nivel nacional.
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“Rechazamos cualquier narrativa que intente deslegitimar el proceso", puntualizó.
Cabe añadir que se ha detenido a algunos personeros y miembros de mesa tras registrarse las alteraciones en cédulas de votación.
El JNE detalló que se han desplegado más de 28,000 fiscalizadores electorales, así como 7,000 fiscales, 10,000 efectivos policiales y 100,000 trabajadores de la ONPE.