El dólar se ubica en S/ 3,46 (cotización al cierre de la jornada cambiaria del 6 de mayo). Foto: Pexels.
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José Carlos Reyes Leyva
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La cotización del dólar se muestra volátil, luego de que el resultado de la primera vuelta de las elecciones dejó abierta la posibilidad de que un candidato de izquierda gane la presidencia en Perú. El dólar se ubica en S/ 3,46 (cotización al cierre de la jornada cambiaria del 6 de mayo), pero en los últimos días han habido sesiones en que ha superado los S/ 3,50.

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