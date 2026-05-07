La segunda vuelta de las elecciones se realizará en junio, por lo que restan dos meses de incertidumbre electoral. Frente a este escenario, ¿es un buen momento para ahorrar en dólares?

Al respecto, analistas señalaron que si bien la incertidumbre sobre quién será el próximo presidente de Perú hace prever que la cotización del dólar podría subir más en los próximos dos meses, no recomiendan especular con esta posibilidad, pues el alza del dólar no es segura .

“Si lo vemos como una opción para generar ingresos, fruto de la compra y venta de dólares, quizá sea muy arriesgado. Esto podría generar que nuestro fondo cambie drásticamente en muy poco tiempo”, subrayó Juan Acosta, docente de la carrera de Negocios Internacionales de la UPC.

Agregó que la cotización del dólar no solo se ve influenciada por la coyuntura electoral local, sino también por factores internacionales, lo cual hace imprevisible estimar cuál será el tipo de cambio en el futuro. “El dólar fluctúa por situaciones nacionales e internacionales. Se sugiere no apostar para ganar en dólares ”, remarcó Juan Acosta.

Si bien no se recomienda ahorrar en dólares como una forma de inversión estimando que su cotización subirá, sí puede optarse por ahorrar en dólares cuando ello forma parte de una estrategia de diversificación de activos, no dependiente de la variación del tipo de cambio, agregó Acosta.

Otro escenario para ahorrar en dólares se da cuando se tiene previsto realizar un pago futuro en esta moneda extranjera, refirió por su parte Julio Cabrera, docente de finanzas en la USIL.

Por ejemplo, se podría comprar dólares para futuras obligaciones como el pago de un crédito en dólares, costear un viaje al exterior, abonar alquileres en dólares, entre otros. “En esos casos, se puede comprar dólares. Y acolchonarse de esta moneda para cumplir con las obligaciones futuras”, refirió Cabrera.

Alternativas de ahorro e inversión

La opción de ahorro con menor riesgo son los depósitos a plazo fijo. Actualmente los bancos pagan una tasa de interés promedio de 3.76% anual para los depósitos a plazo en soles y una tasa anual de 2.55% para los depósitos en dólares, según datos reportados el 5 de mayo en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Otra alternativa de ahorro e inversión son los fondos mutuos. “Las ganancias o pérdidas dependen del rendimiento de los bonos o acciones. En el 2025 los fondos mutuos en acciones registraron una rentabilidad del 34% en promedio, lo cual supera la rentabilidad de un plazo fijo”, destacó Juan Acosta.

Una tercera alternativa sería invertir en la bolsa norteamericana, en acciones de empresas como Apple, Amazon u otra vinculada al campo de la inteligencia artificial, agregó Juan Acosta.

Finalmente, una cuarta alternativa de ahorro o inversión es realizar aportes voluntarios sin fin previsional en las AFP. Este fondo ofrece la libertad de ser retirado en cualquier momento y es independiente del fondo previsional, destacó Acosta.