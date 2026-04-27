Solo 3 de cada 10 peruanos ahorra regularmente, de acuerdo con un estudio de Omnicon MediaGroup 2025; y ante este escenario, desde la Bolsa de Valores de Lima (BVL) resaltan que cualquier persona puede acceder de manera segura, regulada y transparente a acciones en empresas internacionales.

Según la BVL, la compra de acciones en firmas extranjeras permite diversificar nuestro dinero, ya que se minimiza la exposición al riesgo local y da mayor potencial de crecimiento al acceder a economías y sectores dinámicos.

Además, el proceso se realiza con la regulación de la BVL y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

En primer lugar, se debe escoger una Sociedad Agente de Bolsa (SAB), la cual debe estar autorizada por la SMV y brindará acceso a productos locales e internacionales.

Se abre la cuenta en la SAB —cuyo listado está en la web de la SMV— y se define el perfil de riesgo. Solo se necesita el DNI, cuenta bancaria peruana y completar el proceso KYC (Know Your Customer). La SAB evaluará tu tolerancia al riesgo para ofrecerte opciones acordes a tus objetivos.

Inversionistas pueden acceder a instrumentos globales mediante SAB, con supervisión de la SMV y plataformas digitales. Foto: difusión

¿En qué instrumentos puedo invertir?

Puedes invertir en:

ETFs internacionales o fondos que replican índices globales.

Bonos corporativos extranjeros.

Certificados representativos de acciones (empresas listadas en Estados Unidos o Europa).

Invierte y monitorea tus resultados.

La SAB ejecutará las órdenes que se autoricen y con las plataformas digitales se podrán seguir las inversiones y el comportamiento de los mercados globales en tiempo real.

“La Bolsa de Valores de Lima brinda hoy una posibilidad real y segura para cualquier peruano que busque diversificar su portafolio y aprovechar el crecimiento de los mercados globales”, acotaron.