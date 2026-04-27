Solo 3 de cada 10 peruanos ahorra: BVL impulsa inversión en mercados globales. Aprenda los pasos para realizarlo. Composición: Gestión
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Solo 3 de cada 10 peruanos ahorra regularmente, de acuerdo con un estudio de Omnicon MediaGroup 2025; y ante este escenario, a acciones en empresas internacionales.

Según la BVL, la compra de acciones en firmas extranjeras permite diversificar nuestro dinero, ya que se minimiza la exposición al riesgo local y

Además, el proceso se realiza con la regulación de la BVL y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

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En primer lugar, , la cual debe estar autorizada por la SMV y brindará acceso a productos locales e internacionales.

Se abre la cuenta en la SAB —cuyo listado está en la web de la SMV— y se define el perfil de riesgo. Solo se necesita el DNI, cuenta bancaria peruana y completar el proceso KYC (Know Your Customer).

Inversionistas pueden acceder a instrumentos globales mediante SAB, con supervisión de la SMV y plataformas digitales. Foto: difusión
Inversionistas pueden acceder a instrumentos globales mediante SAB, con supervisión de la SMV y plataformas digitales. Foto: difusión

¿En qué instrumentos puedo invertir?

Puedes invertir en:

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La SAB ejecutará las órdenes que se autoricen y con las plataformas digitales se podrán seguir las inversiones y el comportamiento de los mercados globales en tiempo real.

“La Bolsa de Valores de Lima brinda hoy una posibilidad real y segura para cualquier peruano que busque diversificar su portafolio y aprovechar el crecimiento de los mercados globales”, acotaron.

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