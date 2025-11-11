Durante años, invertir en la Bolsa de Valores fue visto como un terreno exclusivo para expertos en finanzas o grandes empresarios. Sin embargo, hoy esa percepción ha cambiado: cualquier persona con sus ahorros y disposición para aprender puede participar en el mercado bursátil.

En este episodio de la segunda temporada de Conectando Valor, conversamos con Ernesto Delgado, gerente de Trading & Asesoría de Inteligo SAB quien comenta los pasos importantes que debe tener cada persona que quiere empezar a invertir en la bolsa.

La disciplina es la clave

Ingresar a la Bolsa no significa apostar o buscar ganancias inmediatas. La inversión responsable exige constancia y educación financiera. Los especialistas recomiendan destinar solo una parte de los ingresos a la inversión, diversificar los activos y evitar decisiones impulsivas ante la volatilidad del mercado.

Una opción para hacer crecer tu futuro

Participar en la Bolsa es una forma de hacer que el dinero trabaje, en lugar de dejarlo inmóvil en una cuenta de ahorros. Además, contribuye al desarrollo del país, ya que al comprar acciones se está financiando a empresas peruanas que generan empleo y crecimiento económico.

En tiempos en que la educación financiera gana importancia, ingresar a la Bolsa de Valores puede ser una decisión inteligente y accesible para todos, siempre que se haga con información, disciplina y constancia.