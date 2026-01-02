El cierre del 2025 dejó un mercado con contrastes, pero también con señales relevantes para quienes buscan invertir con mayor criterio en el 2026. Ese fue el eje del último episodio de Conectando Valor, que abordó cómo interpretar la información financiera disponible y convertirla en una herramienta concreta para la toma de decisiones.

Durante la conversación, Daniel Guzmán, gerente general de Credicorp Capital SAB, subrayó que hoy el reto ya no es la falta de datos, sino saber filtrarlos. “El inversionista tiene acceso a más información que nunca, pero la diferencia está en identificar fuentes confiables y entender qué datos realmente impactan en el valor de una empresa”, señaló.

Guzmán recordó que, a diferencia de años anteriores, la digitalización ha democratizado el acceso al mercado de capitales, especialmente para quienes recién empiezan. “Antes la información estaba concentrada; hoy cualquiera puede informarse, pero debe hacerlo con criterio y disciplina”, afirmó, destacando el rol de reportes financieros, comunicados oficiales y análisis especializados.

Respecto a las tendencias, el ejecutivo indicó que el 2025 mostró sectores resilientes y otros que enfrentaron ajustes, un escenario que seguirá presente en el 2026. “No se trata de adivinar el mercado, sino de entender qué empresas mantienen fundamentos sólidos y cómo se están adaptando a un entorno más exigente”, explicó.

Finalmente, Guzmán consideró que la Bolsa de Valores de Lima se ha vuelto más atractiva, aunque con riesgos que deben ser evaluados. “Las oportunidades existen, pero invertir mejor implica informarse mejor y tomar decisiones con una mirada de mediano y largo plazo”, concluyó.