La Bolsa de Valores de Lima (BVL) cerrará el 2025 con sólidos retornos, tras un año que comenzó con cautela debido a la incertidumbre global generada por los anuncios de nuevos aranceles desde Estados Unidos.

El Índice MSCI Nuam Perú General trepó 49.5% en soles en el último año, niveles no vistos desde el 2016, cuando mostró una ganancia de 58% en moneda local.

Pese al entorno incierto, el mercado local mostró y logró un desempeño destacado, apoyado por factores externos y un escenario macroeconómico favorable, comentó Silvana Caro, estratega de inversiones del área de Asset Management de Intéligo SAB.

“Los elevados precios internacionales de los metales, junto con un entorno macroeconómico positivo, respaldaron los resultados del mercado peruano en el 2025”, señaló.

Luis Ramos, gerente de estrategia de LarrainVial Research, sostuvo que el alza importante de metales observado durante el año, el oro y cobre en máximos, así como la depreciación de dólar global atrajo a inversionistas extranjeros a posicionarse en la bolsa local.

Por el lado domésticos, pese a los altibajos en el frente político e institucional, la economía ha crecido y hubo un repunte de la inversión privada, mencionó.

Sectores

De cara al 2026, se proyecta un crecimiento cercano al 3%, aunque la incertidumbre política por el proceso electoral podría afectar la confianza empresarial. En este escenario, Caro subraya que será clave priorizar sectores resilientes y mantener el enfoque en empresas con fundamentos sólidos, considerando que los pilares macroeconómicos del país se mantienen firmes.

Según Ramos, casi la mitad de las compañías más importantes que forman parte del índice pertenecen al sector minero, lo que beneficio el desempeño de la bolsa limeña.

Las empresas de demanda interna también mostraron dinamismo y los bancos fueron buenos en navegar una nueva etapa del ciclo de crédito, agregó.

“En el 2026, los vientos se volverían a alinear en favor de bolsas emergentes como la de Lima, el cobre y oro seguirían sostenidamente altos. Se avisoran oportunidades en empresas de demanda interna, también son muy atractivas las del segmento financiero, cemento y construcción”, precisó.

En ese contexto, Caro detalló que el sector minero fue uno de los principales motores del mercado. Acciones como Volcan, con un avance de 270%, y Buenaventura, con 146%, lideraron las ganancias, mientras que Cerro Verde (17.4%) y Minsur (11.6%) también mostraron desempeños positivos.

El buen resultado del sector financiero también destacó, favorecido por menores gastos en provisiones en un contexto de mejora económica, dijo. En este segmento resaltaron Credicorp (13%) y BBVA Perú (17%).

Asimismo, indicó, el dinamismo de la demanda interna impulsó valores de consumo, energía y construcción, como Alicorp (48%), Orygen (7.8%), Unacem (13%) y Cementos Pacasmayo (64%), esta última apoyada por el anuncio de la compra de una participación mayoritaria por parte de Holcim.