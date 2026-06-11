Jóvenes. Muchos ahorran, pero informalmente o en cuentas vinculadas a un adulto.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La Comisión de Economía del Congreso aprobó un dictamen que busca facilitar el acceso de los menores de edad al sistema financiero, permitiéndoles administrar cuentas bancarias en un marco regulatorio supervisado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

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