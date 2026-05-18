Billeteras. Se enfocan en nichos como jóvenes y personas que reciben fondos del exterior, entre otros. Fotos: Freepik.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

La reciente norma que autoriza el abono de salarios a través de billeteras digitales ha sido recibida con optimismo por parte de las empresas del sector, que consideran que la medida impulsará la inclusión financiera y ampliará el acceso a servicios formales, especialmente entre el público joven.

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