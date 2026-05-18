Así, muchos trabajadores podrían recibir su remuneración mediante billeteras digitales, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

No obstante, sería una adopción progresiva, pues supone un cambio cultural para empleadores y trabajadores, y depende de la regulación final y del listado oficial que publique el BCR, sostuvo Ignacio Nina, Country Manager de Prex.

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Hasta ahora, solo quienes recibían su sueldo en una cuenta del sistema financiero podían usar este dinero a través de billeteras digitales como Yape y Plin. A ellos podrán sumarse algo más de dos millones de personas que utilizan otras billeteras, aunque tales aplicativos deberán estar vinculados a cuentas supervisadas por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Nina destacó que recibir el salario en la billetera representa un primer paso para que muchas personas no bancarizadas puedan acceder a otros productos financieros, incluso propuestas de crédito. A la fecha, Prex cuenta con 600,000 usuarios en el país, dijo.

Si bien la norma significa una oportunidad para acelerar la digitalización de pagos laborales, su consolidación dependerá de la confianza del mercado, acotó.

Propuesta

Hoy las billeteras no bancarias afrontan la competencia en el mercado de pagos con un enfoque en nichos específicos, como jóvenes que buscan construir un historial, manifestó Nina. Asimismo, su propuesta apunta a viajeros, personas que realizan compras internacionales, cambio de dólares o envío de remesas, detalló.

En la misma línea, Alberto Castillo, CEO de Ligo, empresa emisora de dinero electrónico, mencionó que alrededor de 1.5 millones de clientes que utilizan el aplicativo podrían optar por percibir su salario en ese tipo de cuenta.

Si es una billetera o empresa supervisada por la SBS y regulada bajo la norma de pagos del Banco Central de Reserva (BCR), estará habilitada para ofrecer ese servicio, precisó.

A la interoperabilidad, se suma el desarrollo de nuevas soluciones como pagos QR, procesamiento de pagos y canales de banking as a service, como estrategias para captar nuevos usuarios, dijo.

“Por ejemplo, permitimos la recepción de fondos desde el extranjero con menor tiempo de entrega que la banca tradicional, lo que atrae a freelancers y pequeños negocios que venden al exterior”, comentó Castillo.

Interoperabilidad

Por su lado, Isabel Palao, CEO de la fintech peruana Máximo, resaltó esta apertura de la norma que permitirá que más billeteras ganen espacio entre los usuarios.

Señaló que hoy la interoperabilidad es un requisito mínimo para competir en este mercado, lo que, en el caso de las fintech, se logra mediante la vinculación con una entidad financiera regulada.

Por ello, la empresa –que suma 40,000 clientes– ya tiene un acuerdo con Alfin Banco y espera integrarse a este sistema en el presente año, lo que hará posible que sus usuarios puedan recibir potencialmente su salario en la billetera.

“Nuestro nicho principal está compuesto por jóvenes de 18 a 30 años, rango que podría subir a 45 años con la interoperabilidad. Si bien iniciamos con tarjetas prepago, queremos agregar nuevos servicios como cuentas para que los clientes ahorren”, expresó Palao.