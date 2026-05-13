Tendencia se observa también entre jóvenes que adquieren créditos vehiculares o hipotecarios.
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Zulema Ramirez Huancayo
mailZulema Ramirez Huancayo

Cada vez más jóvenes profesionales están optando por contratar seguros de vida con devolución, interés que ha crecido en paralelo con una mayor preocupación por la planificación financiera y la construcción de patrimonio personal.

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