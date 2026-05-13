Aunque tradicionalmente estos productos estaban dirigidos principalmente a padres de familia con hijos pequeños que buscaban proteger el futuro económico del hogar, el perfil de los clientes se ha ampliado en los últimos años, señaló a Gestión Carlos Nakandakare, director de la Unidad de Negocio Vida de Mapfre Perú.

Sostuvo que el crecimiento más reciente viene impulsado por jóvenes profesionales que recién empiezan a generar capacidad de ahorro y buscan mecanismos disciplinados para construir patrimonio.

En muchos casos, estos seguros son utilizados como una alternativa para ordenar las finanzas personales y mantener objetivos de ahorro de mediano y largo plazo, detalló.

Para Alexander Gustavson, gerente de Vida e Inversión de BL Corredores de Seguros, la tendencia se observa especialmente entre jóvenes que adquieren créditos vehiculares o hipotecarios.

“Antes, muchos solo contrataban un seguro de desgravamen obligatorio para cubrir la deuda en caso de fallecimiento. Sin embargo, ahora existe una mayor preferencia por seguros de vida con devolución, ya que permiten reemplazar el desgravamen tradicional por una alternativa que, además de brindar cobertura, genera ahorro y devuelve capital al final del periodo contratado”, explicó.

Otro de los segmentos con mayor presencia está conformado por adultos entre 30 y 45 años, etapa en la que suelen incrementarse las responsabilidades financieras relacionadas con créditos hipotecarios, gastos familiares y educación de los hijos, expresó Nakandakare.

En este grupo, el producto es visto como una herramienta para combinar protección familiar con ahorro de largo plazo, agregó.

Otro de los segmentos con mayor presencia está conformado por adultos entre 30 y 45 años, etapa en la que suelen incrementarse las responsabilidades financieras.

Condiciones

Según Nakandakare, las primas pueden partir desde S/100 mensuales y superar los S/2,000, mientras que las coberturas alcanzan incluso S/1 millón.

Asimismo, los contratos suelen establecerse entre cinco y 25 años y responden a objetivos específicos como financiar estudios universitarios, cubrir obligaciones hipotecarias o complementar la jubilación, especificó.

Otro cambio observado en el mercado es la mayor preferencia por pólizas en moneda nacional. Actualmente, alrededor del 75% de los seguros se contratan en soles, debido a que muchas personas buscan mantener sus obligaciones financieras en la misma moneda en la que perciben sus ingresos, anotó.

Actualmente, alrededor del 75% de los seguros se contratan en soles. | Crédito: Difusión

Portafolio

Dentro de la cartera de Mapfre, este producto ha ganado una participación cada vez más importante, destaca el especialista.

Actualmente, los seguros de vida con devolución representan alrededor del 30% de las nuevas ventas de seguros de vida de la compañía, cuando en 2025 apenas concentraban cerca del 12%, mencionó Nakandakare. Según la aseguradora, el crecimiento del producto superó el 50% en el último año.

Respecto al manejo de estos fondos, el especialista indicó que la compañía mantiene una estrategia de inversión conservadora orientada principalmente a instrumentos de renta fija, bonos soberanos y bonos corporativos de largo plazo.