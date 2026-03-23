La coyuntura previsional también ha jugado un papel importante en la expansión de este mercado. (Foto: imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)
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Zulema Ramirez Huancayo
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Los seguros de vida vinculados a inversión y ahorro han mantenido una tendencia sostenida de crecimiento a doble dígito en los últimos años.

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