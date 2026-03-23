Durante el 2025, este segmento registró un crecimiento de 64% en primas de inversión, con un ticket promedio que oscila entre US$20,000 y US$30,000, señaló Pacífico Seguros.

El perfil se ha diversificado, hay clientes que tienen excedentes provenientes de ahorros, herencias o han tenido ingresos adicionales por ventas de inmuebles, indicó.

La coyuntura previsional también ha jugado un papel importante en la expansión de este mercado, sostuvo la aseguradora, los retiros extraordinarios de fondos de las AFP han generado una liquidez adicional en manos de los afiliados, parte de la cual se ha canalizado hacia productos aseguradores con componente de inversión.

Giovanni Scarsi, VP de Seguros de Vida y Pensiones de Rimac, comentó que en el último año, esta evolución se aceleró de manera significativa, impulsada por una mayor demanda de instrumentos que ofrezcan un retorno y un incremento en el ticket promedio.

“Cada vez más consumidores buscan que el seguro de vida no solo cumpla un rol de protección, sino que también funcione como una herramienta efectiva de ahorro y acumulación de capital, lo que se traduce en aportes más altos”, manifestó.

Algunos productos ofrecen la posibilidad de realizar aportes adicionales directamente en la cuenta de inversión, lo que permite a los clientes incrementar su nivel de ahorro y potenciar el retorno esperado de acuerdo con sus objetivos financieros, resaltó.

“Este componente ha sido clave para acompañar la evolución de las necesidades de los clientes y explicar el crecimiento del ticket promedio observado en el último período”, añadió.

Este cambio está estrechamente alineado con la posibilidad de utilizar el seguro de vida como reemplazo del seguro de desgravamen. (Imagen: Andina)

Créditos

Scarsi precisó que, en los últimos años, han observado una tendencia hacia la contratación de plazos más largos en los seguros de vida.

Este cambio está estrechamente alineado con la posibilidad de utilizar el seguro de vida como reemplazo del seguro de desgravamen, especialmente en el caso de créditos hipotecarios, lo que naturalmente extiende la duración de las pólizas para acompañar el plazo de los préstamos bancarios.

Dicha característica no solo brinda protección financiera durante todo el periodo del crédito, sino que además permite mantener el componente de ahorro o inversión en el tiempo, anotó.

Rentabilidad

El rendimiento es personalizado, depende mucho del ticket, plazo y la moneda elegida, explicó Pacífico. En algunos productos no garantizados -cuya evolución depende de las inversiones realizadas- se esperan retornos de largo plazo de entre 6% y 8% anual en dólares.

Otros seguros garantizados -cuya devolución se fija al inicio del contrato- ofrecen rentabilidades de entre 4% y 7% en soles, y de 3.5% a 6.5% en dólares, según el perfil del fondo elegido, mencionó.

Rimac también detalló retornos proyectados de hasta 8.33% anual que dependen de la duración del contrato y de las condiciones particulares del cliente, así como del desempeño del portafolio elegido.

Otros seguros de vida con devolución garantizada ofrecen recuperar hasta un 200% sobre la prima aportada, agregó.