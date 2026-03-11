Ante ello, las entidades prestamistas empezaron a aplicar, por iniciativa propia, reprogramaciones de créditos de forma focalizada, dando prioridad a la evaluación individual de los clientes perjudicados por las recientes emergencias climáticas, según indicaron a Gestión gerentes de cajas y financieras.

Las instituciones están optando por analizar voluntariamente a los deudores de forma individual, a fin de determinar el grado de afectación real de cada uno y verificar su capacidad de pago, precisó Víctor Blas, gerente de división de estrategia y finanzas de Financiera Confianza.

SBS

Si bien la regulación permite que, en las zonas declaradas en emergencia, las entidades financieras puedan aplicar reprogramaciones masivas de créditos, la SBS aún no ha emitido alguna circular con medidas excepcionales para estos escenarios.

En el 2017 y 2023, años con impacto por el fenómeno de El Niño, la SBS facultó a estas instituciones a modificar las condiciones contractuales de los créditos minoristas (de consumo, hipotecarios, y para micro y pequeña empresa), permitiéndoles ampliar el plazo total de los referidos préstamos hasta por seis meses. Asimismo, se establecieron disposiciones para el tratamiento prudencial y contable de dichos créditos.

Walter Rojas, gerente central de negocios de Caja Cusco, indicó que ante las intensas lluvias que caen en diversas zonas del país, algunas entidades financieras comenzaron a aplicar medidas de alivio para clientes cuyos ingresos se han mermado.

“Estas pueden activarse siempre que se demuestre que la afectación en la capacidad de pago responde a un factor externo y no a un deterioro financiero previo del cliente”, expresó.

Algunos afectados también solicitan facilidades de pago.

Puntuales

Los ejecutivos coinciden en mencionar que estas facilidades solo se otorgan a quienes venían cumpliendo puntualmente con sus cuotas, que no mostraban problemas de pago en los meses previos.

Según Rojas, las alternativas contemplan ampliar el plazo del préstamo, reducir el monto de las cuotas o conceder periodos de gracia temporales. “Estas modificaciones no se consideran refinanciamientos, siempre que se sustente que el cliente mantiene su capacidad de pago en condiciones normales”, acotó.

Juan Valdiviezo, gerente de negocios de Caja Piura, detalló que se están haciendo reprogramaciones con modificaciones contractuales de hasta seis meses de gracia como máximo para el pago de la siguiente cuota de acuerdo con la situación particular de cada cliente.

Zonas

A nivel regional, el consenso de gerentes apunta a que los mayores casos de daño directo se reportaron en Arequipa. Otras zonas identificadas son Piura, Lambayeque y La Libertad, añaden.

En las situaciones en que el impacto ha sido directo –por ejemplo, cuando el negocio del cliente se afectó o sufrió daños que comprometen su generación de ingresos– se están ofreciendo reprogramaciones que implican ampliaciones del plazo del crédito de hasta seis meses, refirió Blas.

Además, se contemplan periodos de gracia que pueden variar entre dos y tres meses, dependiendo de la evaluación realizada, manifestó.

Si el impacto es indirecto, no afecta el negocio sino la cadena de comercialización, se les otorga a los deudores una prórroga en la fecha de vencimiento del pago, generalmente de uno o dos meses, complementó.

Sectores

Rojas afirmó que los créditos afectados son principalmente de consumo y los otorgados a pequeños comercios.

En la misma línea, Valdiviezo mencionó entre los sectores con mayores reprogramaciones a agricultura, comercio, transporte, hoteles y restaurantes.

Buenos pagadores pueden acceder a estos beneficios.

Sin atrasos de más de 30 días

Con las reprogramaciones, la clasificación del deudor no se deteriora y tampoco implica mayor asignación de provisiones por riesgo de incumplimiento por parte de la entidad financiera, dijo Víctor Blas, de Financiera Confianza.

Ello es posible siempre y cuando el cliente no presente atrasos mayores a 30 días y el plazo original de los referidos créditos no se amplía por más de seis meses, agregó.

“Aunque la entidad financiera no realiza mayores provisiones, las reprogramaciones por este tipo de eventos dejan de generar ingresos financieros hasta que el cliente retome los pagos”, precisó el ejecutivo.