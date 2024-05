Al primer trimestre del año las exportaciones de frutas crecieron 14.6% frente al 2023, según la Asociación de Exportadores (ADEX). El top 3 estuvo liderado por las uvas frescas (US$ 449,3 millones), pese a mostrar una contracción respecto a similar periodo del año pasado; le siguieron los arándanos (US$ 341.3 millones) y las paltas (US$ 217.9 millones), cuyos envíos aumentaron en países como España (70.8%), Países Bajos (67.4%) y China (25.7%).

Impacto del FEN en los cultivos frutales

Elkin Vanegas, presidente del Comité de Frutas y Hortalizas de ADEX, mencionó a Gestión que hay una transformación en el volumen de la producción como consecuencia del clima.

“El FEN fue seco, pero el problema trascendió con las temperaturas. En una zonas que usualmente presentaban temperaturas de 17° o 18°, como Huaral, Huacho, entre otras, estas cayeron a 15º o 12º°. Esto generó un debilitamiento en la producción y todavía quedan residuales”, dijo.

Ello se estaría viendo en las cosechas de paltas, ya que presentan características distintas a las solicitadas por el mercado internacional.

“Un exportador de paltas me comentó que este año será el peor para el Perú y para los exportadores. Por lo general, ellos producían de 22 toneladas por hectárea, 242 frutas por árbol; sin embargo, en esta campaña del norte se están produciendo 4 toneladas por hectárea. El problema es que los calibres para las paltas están entre 28 y 32 [herramienta para medir el fruto] y el precio a fuera ha caído”, lamentó.

En ese sentido, señaló que debido a este comportamiento se tendrán cifras distintas a las previstas. “Hay quienes están pensando en salir del negocio”.

Se registrará un menor volumen de paltas. Foto: gob.pe

La mirada de Pro Hass

Gestión conversó con Juan Carlos Paredes, presidente de Pro Hass, (Asociación de Productores y Exportadores de Palta Hass del Perú), sobre las expectativas para el 2024.

Indicó que para este año se duplicará la presencia de calibres pequeños de palta, debido “al cambio de clima, la alteración de los fenómenos como Yaku, lluvias y el FEN”.

En el mercado, los calibres pequeños tenían un precio inferior; sin embargo, ante la ausencia de esta fruta a nivel global, el calibre pequeño ha incrementado su precio.

“El 2023, tuvimos hasta calibre 24 del 18% de la producción. Este año se presentará ese calibre en casi el doble, en el 38% de la producción de palta”, detalló.

Esta transformación se verá presente en La Libertad, Lambayeque, así como en Piura y Áncash.

El problema se presentará desde Trujillo hasta el mes de setiembre, que culmina la campaña 2024. Por el lado del sur, llegando a Lima o Ica, “sus calibres no serán afectados”.

¿Qué complicaciones trae un menor calibre? Juan Carlos Paredes explica que, si la palta pesa menos, se deduce como una menor producción por hectárea. Con ello, se calcula una caída del “15%, hasta el 30% de producción en algunos cultivos, frente al 2023″.

“Muchos agricultores de palta no van a estar en azul este año, pese a que el precio no ha bajado tanto como se esperaba. Según lo que hemos pronosticado a nivel de Pro Hass, la caída en el Perú será de alrededor de 15% o 16%, con respecto al 2023. Este año, ayudó mucho la producción de los valles andinos y de la sierra, por lo que hubo una muy buena campaña de enero hasta abril”, manifestó Paredes.

Por otro lado, en cuanto a la llegada de La Niña, el especialista proyecta una mejora para el 2025. “Este año ya se tienen temperaturas de 13° y 14° en el norte, lo cual proporcionaría una buena campaña el próximo año. Si se mantiene este clima, será muy bueno. El próximo año esto va a estar activo y habrá una recuperación de la campaña de la costa. Debe ser un buen año de producción.

El panorama para la Maracuyá

Un escenario similar al de la palta enfrenta la maracuyá. Los jugos y concentrados de esta fruta se encuentran en el puesto 9 dentro del top 10 de las exportaciones con mayor volumen en este primer trimestre.

“La maracuyá presenta una caída. Este año tuvo un rendimiento pésimo. En el 2023, la fruta presentaba un rendimiento del 35% de jugo, ahora se muestra con un 20%. El clima ha debilitado los campos y no hay una buena producción, por eso no hay una buena carga de jugo”, precisó Vanegas.

El clima no solo ha golpeado al Perú. El gremio refiere que ya que el FEN impactó también a otros países; por lo que se estima que -ante una menor producción- suban los precios.

Ante este escenario, ADEX y el Gobierno analizan el material genético de los frutales para encontrar uno que soporte los cambios climáticos que pueden presentarse próximamente, ello como prevención.

Maracuyás presentarán una menor cantidad de jugo por efectos del cambio climático. Foto: Redagrícola

