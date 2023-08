La Asociación de Exportadores Peruanos (Adex) informó que la exportación de pasifloras (maracuyá y granadilla) cerraría el 2023 con un monto que alcanzaría los S/ 70,766,000, un 15.6% más en comparación al año pasado.

“Los envíos de maracuyá pasarían de US$ 60,473,000 en el 2022, a US$ 70,007,000 este 2023, en tanto, la granadilla alcanzaría los US$ 738,000 a US$ 759,000. Se incrementarían 9% y 5%, respectivamente”, indicó Claudia Solano Oré, gerente de agroexportaciones de Adex.

La ejecutiva también señaló que este crecimiento en las exportaciones de ambas frutas, la granadilla y la maracuyá, se debería a que son requeridas por la industria alimentaria y cosmética.

“También forman parte de la canasta de los superfoods. Existe un aumento del consumo de frutos exóticos, como la maracuyá y granadilla a nivel internacional, usados en la elaboración de bebidas ready to drink y el sector bares y Horeca”, manifestó.

Según Adex, la exportación de maracuyá incluye jugos, concentrados y pulpas, las cuales tienen como país destino Países Bajos, Estados Unidos, Francia y Chile. En tanto, para la granadilla, destacan los refrescos y la fruta fresca, que son enviadas a Chile, Guatemala, Italia y España.

Datos

Pasco, Junín, Lima, Cajamarca y La Libertad son las principales regiones productoras de granadilla.

son las principales regiones productoras de granadilla. La nueva firma de renovación de convenio entre Adex y el Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) retomará las actividades para el fortalecimiento de la cadena productiva de la maracuyá y trabajos de investigación sobre las problemáticas que enfrenta la granadilla.