Así, se observa que solo un 44% de los CEO’s espera que el número total de sus colaboradores aumente en el próximo año. La mayoría, aunque de manera ligera (45%), considera que el nivel permanecerá igual. En tanto, poco más del 10% aprecia que la cifra disminuiría.

“Es positivo que cuando se le pregunta a las empresas sobre facturación, entre otros indicadores que pueden controlar, hay poco en terreno negativo”, indicó Ignacio Mealla, director ejecutivo de Vistage Perú en diálogo con Gestión.

En esta línea, Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, señaló que, si bien el mercado laboral está recuperándose, las plazas que se están generando no son, en su mayoría, de alta calidad. “El subempleo por ingresos ha crecido bastante”, precisó.

Otras métricas en este aspecto que destaca la encuesta de Vistage Perú es que, en el lapso de los próximos 12 meses, un 43% menciona que es probable que la inversión en activos fijos aumente en su empresa, mientras que un 45%, que se mantenga. Asimismo, un 58% percibe que la rentabilidad de su empresa mejorará y apenas un 8% cree que disminuirá.

“Es distinta la percepción sobre estos tipos de indicadores respecto a lo que se percibe sobre la economía, que no controlan ellos. No está en sus manos de ellos el crecimiento. Es positivo que se muestren positivos. Van a seguir apostando por el país”, comentó Mealla.

Panorama económico

Sobre el ámbito económico, la encuesta de Vistage Perú revela que, para el 46% de los empresarios, la economía peruana se ha mantenido igual que el año pasado. Solo un 28% percibe que ha mejorado y un 26%, que ha empeorado.

Como se recuerda, el 2023 fue uno de los años más críticos para el panorama económico. A partir de que la actividad registró una caída de 0.6%, su peor resultado en aproximadamente tres décadas, el mercado laboral también mostró su peor desempeño en más de dos décadas y la pobreza se incrementó hasta alcanzar a casi el 30% de la población.

Con vista al futuro, más de la mitad de los empresarios percibe que la economía peruana va a mantenerse igual. Si bien un 8% considera que el entorno empeorará, un 40% cree que va a dar una mejora.

Para Mealla, el Perú cuenta con una importante cartera de proyectos de diversos sectores que pueden dinamizarlo, entre los que aparece el Megapuerto de Chancay y Tía María. Esto explicaría la positiva percepción de los empresarios sobre los próximos meses.

“El empresariado está pidiendo que echen a andar esos grandes proyectos, que generan empleos calificados, genuinos. Hay esperanza de que se pongan de acuerdo”, comentó.

A esto, el director ejecutivo de Vistage Perú sumó que las condiciones del país, como la inflación, reflejan un positivo panorama para los empresarios.

“Algo que tiene el Perú respecto a otros países de la región es una estabilidad inflacionaria muy fuerte, que se mantiene en el rango meta de entre 1% y 3%. Esto le ayuda mucho al empresariado para presupuestar. El consumo privado también viene recuperándose. Si vemos los resultados de la encuesta, en términos de crecimiento, de facturación, de rentabilidad, las perspectivas son buenas”, anotó.

Expectativa a Mensaje a la Nación

Otro punto que aborda la encuesta de Vistage Perú es la percepción de los empresarios en el marco de un nuevo Mensaje a la Nación. Primero, un 54% considera que los anuncios del discurso de 2023 no se han cumplido y un 21% que lo fueron parcialmente.

Este escenario está vinculado a que un 42% percibe la confianza del sector privado con el Estado se mantiene y un 37%, que se ha deteriorado.

Para Mealla, la desconfianza del empresarios sobre el Estado es significativa. Sin embargo, han aprendido a convivir con ello por la resiliencia que tienen, aunque demandan certidumbre.

“Creo que si algo ha mostrado el empresario peruano es su resiliencia. Lo que creo que hay es desconfianza en la política, pero no piden muchas cosas, piden que los dejen trabajar en paz, que los apoyen. De hecho, que no se les impidan trabajar, que no se le ponga más trabas”, refirió Mealla.

“El empresariado peruano, en general, no está haciendo reclamos de no pagar impuestos, de no contribuir con la economía. Está pidiendo que lo dejen trabajar, que los dejen con reglas claras y así planear el mediano plazo”, complementó.

En este punto, Odar, director de Phase Consultores, indicó para aumentar la confianza empresarial sobre el Gobierno se requeriría de un importante anuncio de apoyo a la inversión privada. Pero no observó en el radar elementos para que ello pueda ocurrir.

“En el cumplimiento respecto al mensaje pasado, no es que se haya hecho gran cosa. Este Gobierno no tiene grandes metas, ni muestra grandes avances. Las expectativas vienen flojas, reflejando el poco entusiasmo desde un inicio por elevar la confianza del empresariado”, comentó Odar.