El ministro de Energía y Minas, Ángelo Alfaro, señaló hoy que el Gobierno se encuentra optimista de que los trabajos de reparación del gasoducto, por parte de la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP), pueda culminarse antes de lo previsto (14 días).

“El plan de Transportadora de Gas del Perú se mantiene en 14 días, pero somos muy optimistas en que se puede adelantar, por lo que se ha avanzado, salvo que haya un cataclismo de lluvias que impida por completo trabajar”, dijo en RPP.

“Ya se tiene casi todo el equipamiento, lo que falta son los tubos que se llevan al último, cuando está todo dispuesto. Esos tubos pesan 10 toneladas, por lo cual el helicóptero sirve como grúa, los lleva y los coloca en el lugar para efectuar el último empalme”, explicó Ángelo Alfaro.

“Entonces, va a entrar primero la tubería de gas que debe estar llenándose el miércoles, y luego la tubería de líquidos el jueves también debe estar llenándose. Entonces, posiblemente el viernes ya tengamos gas en (la planta de licuefacción de gas natural) Pampa Melchorita, y de ahí tarda 12 a 16 horas en llegar el gas hasta la ciudad”, agregó.

El ministro indicó que los últimos informes de TGP reportan que hasta el sábado había un avance de 33% y ayer se llegó a 48% de los trabajos de reparación del gasoducto.

“Hay que entender que los primeros cuatro o cinco días no se ha podido hacer casi absolutamente nada porque tenía que esperarse que se consuma totalmente el gas”, sostuvo.

Ángelo Alfaro consideró que esta es la crisis energética más grave de los últimos 20 años, lo cual ha revelado la inconsistencia y la fragilidad del sistema energético peruano.

“TGP no ha presentado todavía el informe de las causas. Oficialmente la entidad encargada de seguir este tema es Osinergmin, que ya ha puesto personal allá”, refirió.

“Se ha descartado inicialmente cualquier atentado, pero eso tiene que determinarse en todo el análisis final de los resultados y ver la causa de la falla. Obviamente algo ha tenido que pasar y tienen que explicar exactamente lo que han hecho o dejado de hacer para que ocurra este incidente”, señaló el ministro.

“Que la población tenga la calma y entiendan que es una crisis que la estamos administrando, haciendo todo lo posible para que afecte menos a los sectores más vulnerables”, añadió.