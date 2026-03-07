La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, reconoció que el país atraviesa una situación “grave” vinculada a la interrupción del suministro de gas natural, aunque aseguró que el Gobierno ha activado mecanismos de contingencia para evitar un desabastecimiento de combustibles y eventuales racionamientos de energía.

En entrevista con el programa Cuentas Claras, de Canal N, la jefa del Gabinete indicó que el Ejecutivo mantiene un seguimiento diario de la situación y que el país cuenta con reservas suficientes de combustibles alternativos para sostener el consumo mientras se realizan las reparaciones.

“En efecto, la situación es grave. Justamente es la razón por la que desde el primer momento tomamos medidas y estamos haciendo un seguimiento diario de la situación”, señaló. Según precisó, el impacto responde a una contingencia técnica que enfrenta una empresa privada y no a una falla del Estado.

Reservas de GLP y llegada de nuevo cargamento

Miralles explicó que, ante la caída del suministro de gas natural, el Gobierno ha evaluado las existencias de combustibles alternativos, principalmente gas licuado de petróleo (GLP) y diésel.

“Las existencias que tenemos son suficientes para el periodo que hemos estimado. Incluso una de las principales empresas que traen este combustible (GLP) nos ha comentado que tiene un cargamento llegando la otra semana”, sostuvo.

La premier remarcó que, con estas reservas y el nuevo cargamento previsto, no se prevé un escenario de desabastecimiento.

“No hay crisis en el sentido de que vaya a haber desabastecimiento de otros combustibles alternativos” , afirmó, al indicar que el GLP está garantizado para cubrir la demanda mientras dure la contingencia.

Reparaciones podrían concluir antes de lo previsto

La jefa del Gabinete explicó que inicialmente se estimó un plazo de hasta 14 días para restablecer el suministro de gas natural, pero ese periodo podría reducirse. Según dijo, la empresa responsable de la reparación ya movilizó el equipamiento y el personal técnico necesario, lo que permitiría acelerar los trabajos.

“La empresa nos ha dicho que han llegado con todos los equipos y que están avanzando más de lo esperado. Es muy probable que sean menos de los 14 días”, comentó.

Aun así, el Ejecutivo decidió adoptar medidas preventivas para evitar que el consumo de combustibles alternativos supere los niveles previstos.

La premier Denisse Miralles sostuvo que el Gobierno mantiene un monitoreo diario de la crisis del gas y aseguró que existen reservas suficientes de combustibles alternativos para cubrir la demanda. Foto: Hugo Pérez.

Medidas para reducir consumo

Entre las acciones adoptadas se encuentran el teletrabajo en el sector público y la educación virtual durante algunos días en los colegios privados de Lima, Miralles explicó que el objetivo es evitar una presión excesiva sobre las reservas disponibles , especialmente considerando que parte del transporte público utiliza gas natural o sistemas duales.

“Lo que no queremos es estresar las existencias que hemos calculado y por eso se han tomado medidas de restricción del uso del combustible”, indicó.

Añadió que el sistema de transporte masivo, como el Metropolitano de Lima y sus alimentadores, utiliza en algunos casos gas natural y también GLP, lo que podría aumentar la demanda de combustibles alternativos.

Teletrabajo con servicios garantizados

La premier precisó que el teletrabajo, que se aplicará para todo el sector público, se dará sin afectar la atención al ciudadano.

Las entidades que brindan servicios directos deberán mantener atención presencial, mientras que algunos organismos quedan excluidos de la medida por la naturaleza de sus funciones.

Entre ellos mencionó al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), debido a las labores vinculadas al proceso electoral.

También continuarán operando con normalidad los servicios de salud, las entidades de fiscalización y organismos reguladores como Indecopi, Sunafil, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), Osinergmin y el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).

Educación virtual por cinco días

Miralles también respondió a los cuestionamientos de gremios educativos por la decisión de dictar clases virtuales durante cinco días.

Afirmó que la medida es temporal y busca asegurar que el inicio del año escolar público, previsto para el 16 de marzo, se realice con normalidad.

“No es comparable con lo que vivimos en la pandemia. Aquí estamos hablando de cinco días de educación virtual”, sostuvo.

Según explicó, la medida aplica principalmente a colegios privados, ya que los centros educativos públicos aún no han iniciado clases.