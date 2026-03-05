La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, expresó su confianza en que el Congreso otorgará el voto de confianza al gabinete ministerial que encabeza, al considerar que sus integrantes vienen mostrando compromiso con el país y con las principales demandas de la ciudadanía.

La premier señaló que el Ejecutivo continúa afinando los detalles de la presentación que realizará ante el Parlamento. En ese contexto, remarcó la importancia de generar condiciones de seguridad y confianza para la ciudadanía de cara al próximo proceso electoral.

Miralles también informó que la Presidencia del Consejo de Ministros ya remitió oficios para coordinar reuniones con las distintas bancadas parlamentarias antes de su exposición ante el pleno.

Tras participar en el foro “Unidos contra la Anemia: Alianzas Transformadoras en OxI (Obras por Impuestos)”, indicó que existe plena flexibilidad para definir las fechas de estos encuentros, los cuales podrían concretarse a lo largo de la próxima semana.

El gabinete que lidera Miralles tiene previsto presentarse ante el Congreso el miércoles 18 de marzo, jornada en la que expondrá la política general del Gobierno y solicitará el voto de investidura.

Abastecimiento de gas

En otro momento, la jefa del Gabinete se refirió al abastecimiento de gas tras el incidente registrado en el KP43, en el distrito de Megantoni, región Cusco. Indicó que la prioridad es restablecer el servicio, priorizando el suministro para los hogares y las industrias estratégicas, mientras se investigan las causas y eventuales responsabilidades.

Sostuvo, además, que se espera que el suministro pueda restablecerse en un plazo menor a 14 días, por lo que las autoridades realizan un monitoreo diario de las acciones adoptadas.

Respuesta ante lluvias en Piura

La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, afirmó que el Ejecutivo viene coordinando con el Gobierno Regional de Piura y las autoridades locales una respuesta conjunta para mitigar los efectos de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño Costero.

La premier participó de manera virtual en una reunión encabezada por el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Wilder Sifuentes, quien se encuentra en la zona supervisando acciones junto a autoridades del distrito de Máncora. Según indicó, el Gobierno mantiene comunicación constante con el gobernador regional y los alcaldes de las áreas afectadas para atender las emergencias.

La premier Denisse Miralles informó que el Ejecutivo despliega personal, maquinaria y ayuda humanitaria para atender las emergencias por lluvias en Piura. Foto: PCM.

Miralles detalló que, en coordinación con el Ministerio de Defensa, se dispuso el envío de personal del Ejército, así como el apoyo del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) para la distribución de ayuda humanitaria. Entre los recursos movilizados figuran un cargador frontal, un volquete y cerca de un centenar de soldados que participarán en las labores de respuesta.

Asimismo, señaló que se realizan gestiones con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para reforzar la presencia de maquinaria pesada en Máncora. En ese marco, se prevé el traslado de dos volquetes adicionales y dos retroexcavadoras que se sumarán a los equipos ya operativos para la remoción de escombros.

En el ámbito sanitario, informó que el Ministerio de Salud ha desplegado brigadas equipadas con sistemas de nebulización para realizar labores de fumigación y control de plagas, con el objetivo de prevenir enfermedades asociadas al empozamiento de agua.

Adicionalmente, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones ejecutará trabajos destinados a asegurar la transitabilidad en el corredor vial Sullana–Tumbes y en el Puente Internacional de La Paz.

Finalmente, Miralles sostuvo que el Ejecutivo continuará trabajando de manera articulada para enfrentar la emergencia. “No solo cuentan con un ministro coordinador, sino con todo el respaldo técnico y humano del Gobierno para afrontar esta situación y prepararnos para las próximas semanas”, sentenció.