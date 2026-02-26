La presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles, indicó que su gabinete “no tiene un color político”, y descartó tener vínculos con Alianza para el Progreso (APP) —partido de César Acuña—-

La extitular del MEF, señaló que las afirmaciones de Hernando de Soto sobre las llamadas de César Acuña en la previa a su fallida designación como premier, “son un invento”.

“No somos cuota de nadie. Nosotros estamos trabajando para el país”, dijo a Canal N.

Miralles Miralles reiteró que “nunca ha tenido una fijación política”. “No me acerca nada ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido”, apuntó.

Vale añadir que Hernando de Soto aseguró que “hay varios cerronistas y gente de APP” en el gabinete ministerial de Denisse Miralles.

El gabinete Miralles juramentó el pasado 24 de febrero. Foto: Presidencia

La funcionariasostuvo que ella estaba en la lista de ministros que iban a ser ratificados para el trunco gabinete de Hernando de Soto, y desde el medio día del 24 de febrero, estuvo en Palacio de Gobierno con “algunos elegidos” por el economista.

“(Encontró) básicamente a todos lo que juramentaron como ministros. Esa lista se supone que estaba consensuada”, aclaró.