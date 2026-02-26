Denisse Miralles juró como nueva presidenta del Consejo de Ministros, en una jornada marcada por la incertidumbre. Sostiene que su gabinete no responde a intereses políticos. Foto: Presidencia
Denisse Miralles juró como nueva presidenta del Consejo de Ministros, en una jornada marcada por la incertidumbre. Sostiene que su gabinete no responde a intereses políticos. Foto: Presidencia
, indicó que su gabinete “no tiene un color político”, y descartó tener vínculos con Alianza para el Progreso (APP) —partido de César Acuña—-

La extitular del MEF, señaló que

“No somos cuota de nadie. Nosotros estamos trabajando para el país”, dijo a Canal N.

Miralles Miralles reiteró que “nunca ha tenido una fijación política”. “No me acerca nada ni APP, ni Fuerza Popular ni ningún partido”, apuntó.

Vale añadir que Hernando de Soto aseguró que en .

El gabinete Miralles juramentó el pasado 24 de febrero. Foto: Presidencia

La funcionariasostuvo que ella estaba en la lista de ministros que iban a ser ratificados para el trunco gabinete de Hernando de Soto, y desde el medio día del 24 de febrero, estuvo en Palacio de Gobierno con “algunos elegidos” por el economista.

“(Encontró) básicamente a todos lo que juramentaron como ministros. Esa lista se supone que estaba consensuada”, aclaró.

La premier sostuvo que los ministros ratificados exhortaron al presidente José María Balcázar a establecer un gabinete ante la emergencia climática en el sur del país. “Varios actos de gobierno que no se podían emitir, tienes a la población que está sufriendo una emergencia y no puedes actuar, esto se lo tenemos que trasladar al presidente, tiene que entender la urgencia de no tener un gabinete”, soslayó.

