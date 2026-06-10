María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, informó a Gestión que ya tiene comprometida más del 30% de la energía que generará la planta eólica ubicada en la región mistiana, cuya entrada en operación comercial está prevista para el último trimestre de este año.

La ejecutiva contó que el proyecto demandó una inversión de US$ 247 millones y que contará con una capacidad instalada de 218 megavatios (MW), convirtiéndose en el parque eólico más grande de Arequipa.

“Ya tenemos colocada más del 30% de la energía que va a producir Caravelí y seguimos avanzando en negociaciones para incrementar esa cifra conforme se acerque la puesta en operación”, señaló la Matto.

La central tiene previsto iniciar su etapa de pruebas a partir de agosto y comenzará a inyectar energía entre noviembre y diciembre de este año.

Mercado de clientes libres

Actualmente, Celaris Energy gestiona la Central Hidroeléctrica Manta, en Áncash, con una capacidad de 20 megavatios. Esta central tiene un contrato con el Estado, obtenido en una subasta RER, que se extiende hasta el año 2040.

La firma ha puesto el foco en sectores de alto consumo energético como textil, plásticos, retail y apunta, informó Matto, a empresas con una demanda significativa de energía y contratos próximos a vencer.

En ese contexto, la compañía busca incrementar su participación en el mercado de clientes libres.

La CEO de Celaris Energy detalló también que, tras captar alrededor del 3% de los contratos que vencieron el año pasado, ahora aspira a alcanzar una participación del 10% entre los acuerdos que concluyen durante 2026.

LEA TAMBIÉN: Trump podría estar ayudando más a las energías verdes de lo que parece

Según la empresa, su propuesta combina precios competitivos con energía certificada como 100% renovable.

Expansión renovable

Caravelí será la primera pieza de una plataforma de generación renovable que Celaris desarrolla en Perú. La empresa evalúa actualmente la adquisición y desarrollo de entre seis y siete proyectos adicionales, entre parques eólicos y plantas solares.

Las zonas bajo análisis incluyen Piura, Ica, Moquegua, Tacna y Puno, regiones identificadas por su alto potencial de recursos renovables, detalló.

La meta es que estas nuevas instalaciones entren progresivamente en operación entre 2027 y 2031.

María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, informó que apuntan a captar el 10% de los contratos que vencen este año. Foto: GEC.

Perú aún rezagado en energías renovables

Desde la perspectiva de Celaris, el mercado peruano todavía tiene espacio para crecer en generación renovable no convencional. La empresa estima que actualmente este tipo de fuentes representa entre 9% y 10% de la matriz eléctrica nacional, mientras que el objetivo es superar el 20% hacia 2030.

“Perú tiene condiciones muy favorables para el desarrollo de energías renovables y existe confianza de los inversionistas para seguir apostando por el país”, destacó la compañía.

Dato

Celaris Energy contempla inversiones por US$ 1,200 millones en los siguientes años.