María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, informó que apuntan a captar el 10% de los contratos que vencen este año. (Foto referencial: Andina)
María del Pilar Matto, CEO de Celaris Energy, informó que apuntan a captar el 10% de los contratos que vencen este año. (Foto referencial: Andina)
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Sandra Alvarado Santillana
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Con una cartera de contratos ya asegurada para parte de la producción de su futura central eólica Caravelí en Arequipa, Celaris Energy acelera su posicionamiento en el mercado peruano de energías renovables y prepara una estrategia de crecimiento para los próximos cinco años.

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