La demanda de electricidad crece 3.25% entre enero y abril del 2026, según data del COES. Foto: Minem.
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Elías García Olano
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La demanda de electricidad, uno de los indicadores del desempeño de la economía, empieza a repuntar en Perú. La producción de esa energía -que va aparejada a la demanda- tuvo en abril último un aumento de 4.59%, la tasa más alta desde hace 15 meses, tras un magro crecimiento promedio de solo 2% en todo el 2025.

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