Canciller Espá participará en la toma de mando de Abelardo De La Espriella en Colombia. Foto: El Peruano.
Canciller Espá participará en la toma de mando de Abelardo De La Espriella en Colombia. Foto: El Peruano.
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Redacción Gestión
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este viernes 7 de agosto, representando a la presidenta Keiko Fujimori.

y con el canciller designado Omar Bula Escobar.

Además,

Precisamente, la Cancillería indicó que la participación peruana en la ceremonia es presentada como una oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno con la cooperación internacional, así como consolidar una agenda positiva con Colombia y profundizar las relaciones con otros países presentes en el evento.

“La participación del Perú (…) refleja la voluntad de ambos Gobiernos de recuperar el más alto nivel de la relación bilateral e impulsar una nueva etapa de diálogo y cooperación en beneficio de ambos pueblos”, se lee en el pronunciamiento.

El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá reuniones con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y otras autoridades. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)
El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá reuniones con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y otras autoridades. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)

Espá sostuvo este jueves una reunión oficial con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con su homólogo Omar Bula y con el ministro de Comercio Exterior Mauricio Gómez.

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