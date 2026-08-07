El canciller Carlos Espá participará y encabezará la delegación peruana que asistirá en Cali, Colombia, a los actos de transmisión del mando presidencial del entrante presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, este viernes 7 de agosto, representando a la presidenta Keiko Fujimori.

Según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores, el canciller tendrá una reunión de trabajo con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y con el canciller designado Omar Bula Escobar.

Además, el ministro tendrá reuniones con los cancilleres de España, Israel, Bolivia y Suecia para tratar iniciativas y temas de interés común que fortalezcan los vínculos bilaterales con el Perú.

Precisamente, la Cancillería indicó que la participación peruana en la ceremonia es presentada como una oportunidad para reafirmar el compromiso del Gobierno con la cooperación internacional, así como consolidar una agenda positiva con Colombia y profundizar las relaciones con otros países presentes en el evento.

“La participación del Perú (…) refleja la voluntad de ambos Gobiernos de recuperar el más alto nivel de la relación bilateral e impulsar una nueva etapa de diálogo y cooperación en beneficio de ambos pueblos”, se lee en el pronunciamiento.

El ministro de Relaciones Exteriores mantendrá reuniones con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo y otras autoridades. (FOTOS / JESUS SAUCEDO @PHOTO.GEC)

Espá sostuvo este jueves una reunión oficial con el vicepresidente José Manuel Restrepo, con su homólogo Omar Bula y con el ministro de Comercio Exterior Mauricio Gómez.