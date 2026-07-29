El escritor afirmó que la designación de Carlos Espá se ajusta a las prácticas internacionales en materia de política exterior. Foto: Presidencia.
El escritor afirmó que la designación de Carlos Espá se ajusta a las prácticas internacionales en materia de política exterior. Foto: Presidencia.
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Redacción Gestión
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El periodista y escritor Álvaro Vargas Llosa salió en defensa del en el gabinete encabezado por Luis Galarreta, durante el .

A través de su cuenta en X, Vargas Llosa afirmó que existe “una importante desinformación en el Perú” respecto a los requisitos para ejercer el cargo de canciller y cuestionó las críticas dirigidas al titular de Torre Tagle por no pertenecer al servicio diplomático de carrera.

Como parte de sus argumentos, señaló que, de los últimos diez cancilleres de Estados Unidos, Canadá, México y Colombia, ninguno fue diplomático de carrera. Añadió que en Chile solo dos de los últimos diez ocuparon el cargo con ese perfil, mientras que en Argentina fue uno de diez, en Ecuador cuatro de diez y en España tres de diez.

“Cuestionar el nombramiento del flamante canciller peruano con ese criterio es un despropósito”, escribió.

Asimismo, sostuvo que la función del servicio diplomático no es formar cancilleres, sino profesionales especializados en diplomacia que ejecutan la política exterior bajo el liderazgo del ministro de Relaciones Exteriores y del jefe de Estado.

Álvaro Vargas Llosa. Foto: Joel Alonzo/GEC.
Álvaro Vargas Llosa. Foto: Joel Alonzo/GEC.

En ese sentido, precisó que, si bien un diplomático puede asumir excepcionalmente la conducción de la Cancillería, ello “no es, ni debe ser, la norma”.

Vargas Llosa también explicó que corresponde al canciller orientar, liderar, diseñar y ejecutar la estrategia de política exterior en coordinación con la presidenta de la República, mientras que el servicio diplomático cumple un papel de apoyo técnico y profesional.

Finalmente, consideró que la “debe ser bien recibida” y sostuvo que se encuentra “perfectamente acorde con prácticas internacionales establecidas”. Además, afirmó que el nuevo canciller “merece la confianza de la ciudadanía”, al considerar que las críticas en su contra provienen de “opiniones desinformadas” de un sector minoritario.

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