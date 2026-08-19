El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el primer ministro canadiense, Mark Carney, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 6 de mayo de 2025. (Foto de Jim WATSON / AFP)
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Agencia EFE
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El presidente de Estados Unidos, , anunció este martes que ha decidido pausar durante tres días la entrada en vigor de los del 50% a las importaciones procedentes de , prevista para este miércoles, al asegurar que ambos países han alcanzado un acuerdo pendiente de formalizar.

He suspendido los aranceles del 50% contra Canadá, que debían entrar en vigor mañana por la mañana, durante un período de tres días, debido a que Canadá y Estados Unidos, a la espera de la finalización de los documentos, ¡han llegado a un ACUERDO!”, escribió Trump en su red Truth Social.

El presidente no ofreció detalles sobre los términos del pacto, pero lo vinculó con la posibilidad de reactivar el proyecto del oleoducto Keystone XL, cancelado durante el Gobierno de Joe Biden y que Trump ha defendido en reiteradas ocasiones.

¡El gran oleoducto Keystone XL, que Joe Biden dejó de construir hace mucho tiempo, podría resucitar!”, afirmó.

El anuncio de Trump se produce después de que el pasado 20 de julio el mandatario firmara una orden ejecutiva para imponer un arancel adicional del 50% a la mayoría de las importaciones procedentes de Canadá, con entrada en vigor prevista inicialmente para 30 días después.

La medida excluía productos como la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

Washington justificó entonces los nuevos gravámenes por lo que consideraba prácticas comerciales discriminatorias de Canadá hacia productos estadounidenses, especialmente en los sectores del automóvil, los productos lácteos y las bebidas alcohólicas.

Los aranceles afectarían a cerca de US$ 20,000 millones en bienes, alrededor del 5% de las importaciones estadounidenses procedentes de Canadá.

La decisión también se produjo en medio de la renegociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), con ambos países tratando de evitar una nueva escalada de su disputa comercial.

Canadá había advertido de posibles represalias, mientras que el Gobierno del primer ministro, Mark Carney, había mantenido negociaciones con Washington para lograr una salida antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles.

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